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18 марта • обновлено в 14:31
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Дмитрий Некрасов
Дмитрий Некрасов
Российский экономист Все статьи автора

Рубль упадет до 100 за доллар: что это значит для экономики РФ

8.1т

Очевидно, что падение цен на нефть приводит к ослаблению рубля. Предсказывать, до какой конкретно отметки упадет рубль, сегодня дело неблагодарное. Я не удивлюсь и отметке 100 рублей. Однако надо понимать, что с учетом 570 млрд долларов резервов ЦБ в среднесрочной перспективе курс больше зависит от политических решений ЦБ и правительства, нежели от рыночных факторов. Если в правительстве преобладает мнение, что дальнейшая девальвация полезна - может быть и больше 100. Если же сочтут ее контрпродуктивной имеют все возможности удержать курс на сегодняшних уровнях.

Российский рубль

Российский рубль

Око планеты

Почему я говорю о полезной девальвации? Рост курса доллара на один рубль дает правительству 70-80 млрд рублей дополнительных нефтяных доходов (налоги зависят от рублевой цены нефти). Второе, ФНБ хранится в долларах, девальвация увеличивает рублевый размер резервов правительства. И наконец третье, девальвация снижает импорт поддерживает отечественных производителей и экспортеров. Если не считать снижения уровня жизни населения, то девальвация - сплошные плюсы.

Может ли быть паника среди населения? В резервах ЦБ по текущему курсу сейчас почти в 2 раза больше долларов, чем всего напечатано рублей. ЦБ способен удержать любой курс при любой панике, просто продавая доллары в неограниченных количествах. Нет столько рублей в стране, чтобы даже половину долларов у ЦБ скупить. Вопрос не в масштабах паники, а исключительно в воле ЦБ.

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Дмитрий Некрасов Дмитрий Некрасов
Темы
российская экономика Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
нефть рубль Новости России
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Ещё один клоун, только российский, а я думал только нас так угораздило. Кушать вы что будете лапотники? Наверное рубли...
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Ка Дмитрий
Ка Дмитрий
Обманщик! Лжец! Тебе лучи поноса! Мошенник! Плут! Я ждал прогноза, Когда в роисси все умрут!!
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Іванченко Віктор
Іванченко Віктор
Да таких экономистов, да на солнышко. Интересно, а проверял этот экономист размер резерва РФ в 570 млрд. долл.
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