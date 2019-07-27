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"Рубашка едва не лопается": Путина уличили в использовании двойника. Опубликованы фото

12т Читать материал на украинском

Президента РФ Владимира Путина снова заподозрили в использовании двойников.

Так, украинский политолог Александр Голобуцкий подметил, что во время рабочего визита на Финский залив внешность Путина кардинально менялась. Об этом он написал в своем Telegram.

"Путин сегодня посетил корабли в Финском заливе. Какая-то непонятная штука: на трех фото Путин подтянутый и рубашка свободно обвисает, а на одном — рубашка вдруг едва не лопается на пузе. В процессе макания в море быстро махнули двойников? Или это в батискафе какой-то элемент конструкции подпорок так раздуло?" — заметил Голобуцкий.

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Путина уличили в использовании двойника

Путина уличили в использовании двойника

t.me/allgolobutsky

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер подметил странный нюанс во внешности Путина. Деталь была замечена во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.

Кроме того, Путин попался на манипуляциях с сантиметрами.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
кремлевкая криса просто прячется ))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Обоз бьет все рекорды идиотизма.
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nic nic_
nic nic_
просто пучит ,а пукнуть стесняется.Положение не позволяет.
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