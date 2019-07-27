"Рубашка едва не лопается": Путина уличили в использовании двойника. Опубликованы фото

Президента РФ Владимира Путина снова заподозрили в использовании двойников.

Так, украинский политолог Александр Голобуцкий подметил, что во время рабочего визита на Финский залив внешность Путина кардинально менялась. Об этом он написал в своем Telegram.

"Путин сегодня посетил корабли в Финском заливе. Какая-то непонятная штука: на трех фото Путин подтянутый и рубашка свободно обвисает, а на одном — рубашка вдруг едва не лопается на пузе. В процессе макания в море быстро махнули двойников? Или это в батискафе какой-то элемент конструкции подпорок так раздуло?" — заметил Голобуцкий.

Путина уличили в использовании двойника t.me/allgolobutsky

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер подметил странный нюанс во внешности Путина. Деталь была замечена во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.

Кроме того, Путин попался на манипуляциях с сантиметрами.

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