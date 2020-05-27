РПЦ выгнала духовника Поклонской, проклинавшего чиновников из-за COVID-19

Управляющий Екатеринбургской епархией РПЦ запретил в священнослужении схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19, а также уличил в "служении сатане" руководство РФ.

Об этом сообщает сайт Екатеринбургской митрополии. В конце апреля Романова, которого называют духовником экс-"прокурора" временно оккупированного Крыма и нелегитимного депутата Госдумы России Натальи Поклонской, лишили права проповедовать после того, как в проповеди он призвал прихожан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку", пока не настал голод.

Кроме того, священник заявлял, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".

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В указе говорится, что, Романов не может не только "проповедовать и назидать в рамках публичной проповеди и частных духовных советов", но и возглавлять совершение Божественной литургии и сослужить на ней, равно как и совершать другие общественные и частные богослужения, таинства и требы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергий вместе с Поклонской призвал не участвовать в акциях протеста в Москве.

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