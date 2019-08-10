"Рот закрой!" На митинге в Москве полиция поиздевалась над активисткой

В Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму полиция жестоко задержала одну из активисток.

Видео издевательств над девушкой опубликовали местные СМИ (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). На нем видно, как силовики швыряют задержанную на пол автозака, а потом хватают за волосы, чтобы запихнуть ее в клетку.

(OBOZREVATEL также ведет онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь)

Сообщается, что девушку буквально выдернули из толпы, за то что она держала в руках плакат.

Видео: "Протесты в мире"

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, в Москве проходит митинг из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг под лозунгом "Вернем себе право на выборы"начался в 14:00 на проспекте академика Сахарова. Мероприятие продлится до 16:00.

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