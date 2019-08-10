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"Рот закрой!" На митинге в Москве полиция поиздевалась над активисткой

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В Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму полиция жестоко задержала одну из активисток.

Видео издевательств над девушкой опубликовали местные СМИ (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). На нем видно, как силовики швыряют задержанную на пол автозака, а потом хватают за волосы, чтобы запихнуть ее в клетку.

(OBOZREVATEL также ведет онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь)

Сообщается, что девушку буквально выдернули из толпы, за то что она держала в руках плакат.

Видео: "Протесты в мире"

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, в Москве проходит митинг из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг под лозунгом "Вернем себе право на выборы"начался в 14:00 на проспекте академика Сахарова. Мероприятие продлится до 16:00.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Хочу как во Франции!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ФАШИСТЫ РУССКИХ УБИВАЮТ!!! СМЕРТЬ ФАШИСТАМ В ПОГОНАХ!!! РУССКИЕ ЛЮДИ ВЫХОДИТЕ НА БОРЬБУ С ЗАЖРАВШЕЙСЯ ВЛАСТЬЮ!!! ОН НАМ НЕ ЦАРЬ!!! ДОЛОЙ ПУТИНА!!! СМЕРТЬ ФАШИСТУ!!!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, моешь сортиры и мой дальше,а в политику не лезь,не твое это.
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
На рингтон каждому "хомячку" надо это поставить."Не трогайте меня,отпустите бум бум бум.Не трогайте меня,отпустите бум бум бум.и т.д."
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