''Рот заклеили пластырем'': в России вспыхнул скандал из-за инцидента с новорожденным

В России вспыхнул скандал после того, как в сети показали видео с младенцем в роддоме Ингушетии. Так, на кадрах можно увидеть малыша с соской, прикрепленной ко рту лейкопластырем.

Автор съемки сообщает, что ребенок якобы лежит в отделении патологии новорожденных. По ее словам, малышу медики якобы заклеили рот, чтоб не кричал, и оставили в холодной палате. (Чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В то же время в перинатальном центре Ингушетии все отрицают.

Скриншот с видео

"Съемки велась в палате пациенткой нашего отделения. Женщина выбрала момент, когда медсестра ушла в соседнюю палату по работе. Медсестры не было на месте всего несколько минут. Мы полагаем, что пластырь был намерен закреплен у рта ребенка самой этой пациенткой. Зачем женщина это сделала – устанавливается. Ведется проверка, подробности ЧП устанавливаются", – рассказала главврач родильного центра Хади Угурчиева, пишет "КП".

Как выяснилось, мальчик, попавший на скандальное видео, родился недоношенным в этом сентябре с массой чуть больше килограмма. Сейчас общее состояние новорожденного оценивается как средней тяжести, но малыш постепенно набирает вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России родители ребенка, который погиб в Сочи во время ливня, упав в канализацию, решили отказаться от претензий к местным властям в обмен на компенсацию в 150 тыс. рублей.

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