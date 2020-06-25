В сети высмеяли фотографию, на которой Владимир Путин в окружении глав девяти других стран, однако президент России из них самого маленького роста.

Изображение было опубликовано в социальной сети Twitter пользователем под ником "Сталкер". На нем изображены главы десяти стран, которые 24 июня присутствовали по приглашению российской стороны в Кремле на параде победы.

Пользователи под постом оставляли ироничные комментарии, акцентируя внимание на маленьком росте Путина.

Twitter / Сталкер

"А наш то..всё мельче и мельче..", "К старости это будет всё более заметно", "Вучич выше пуйла раза в полтора!", "Почему они все такие гиганты???", "Самых высоких убрали подальше", "Это чмо на каблуках и при этом всё равно самое мелкое", "У нас самая маленькая кучка дерьма", "Даже тут росточком мал....во всех смыслах", – написали в сети.

Twitter / Сталкер

Twitter / Сталкер

Twitter / Сталкер

Twitter / Сталкер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин повеселил сеть новым снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.