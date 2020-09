До поры до времени, пока преступления российских властей ограничивались разграблением собственной страны, их поведение вполне устраивало Запад, никогда не отличавшийся кристальной принципиальностью. Если называть вещи своими именами, Запад был в какой-то степени бенефициаром этих неблаговидных деяний.

Воровать здесь, а династически и гедонистически наслаждаться высшими стандартами потребления на Западе – такая форма клептократического бытия требовала активного и далеко не бескорыстного сотрудничества западных элит.

Но опьяненным бешеными деньгами выходцам из питерских подворотен и лубянских кабинетов захотелось как пушкинской старухе еще и "геополитического величия" для себя и своих "нео-дворянских" династий. И потребовали они у американской золотой рыбки не только статуса богатейших людей Запада, но и новой "ялтинской сделки", признающей их властелинами полмира и закрепляющей в их владении целые народы и государства.

Методичное закачивание в экономику Запада украденных в России огромных средств сочеталось у этих субъектов со страстным желанием нагадить тому же Западу везде, где только возможно. Этот когнитивный или скорее фекальный диссонанс стал альфой и омегой российской внешней политики вставания с колен.

В своей знаменитой крымской (судетской) речи Путин воплотил смутные коллективные геополитические комплексы и фантазмы российской политической "элиты" в четкие концепты: "разъединенная нация", "возвращение исконных земель", "Русский Мир", "преодоление крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века". Это была настолько гитлеровская речь, что кремлевский пропагандон Мигранян даже неуклюже пытался защитить его, назвав хорошимГитлером.

Ограбление России и агрессия против Украины – это разные преступления. Хотя они были совершены – и это не случайность, а глубочайшая закономерность – практически одними и теми же физическими лицами. И мы знаем эти лица.

Вот что ваш покорный слуга говорил по этому поводу в роковой день 1 марта 2014 года:

"Сегодняшнее обращение В. Путина в Совет Федерации за санкцией на "ввод ограниченного контингента российских войск в Украину" это объявление войны независимому государству, суверенитет и территориальную целостность которого Россия обязалась гарантировать согласно Будапештскому меморандуму. В этой безумной войне могут погибнуть тысячи или десятки тысяч русских и украинцев.

Между тем остановить авантюру кремлевских клептократов, воспринимающих Февральскую революцию в Украине как угрозу их личной пожизненной власти, может очень простая мера стран ЕС, Швейцарии и США. Власти этих стран должны во исполнение их собственного законодательства обнародовать и заморозить активы высших должностных лиц РФ и их бизнес-партнеров в западных финансовых институтах. Лица, виновные в развязывании войны против Украины, будут публично разоблачены в глазах их собственных граждан как уголовные преступники".

Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Мое обращение первый раз отозвалось через три с половиной года в Вашингтоне.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", почти единогласно принятый Конгрессом США и крайне неохотно подписанный в августе 2017 года Дональдом Трампом, воспринимался тогда и в Вашингтоне, и в Москве как необратимый механизм санации криминальных "русских активов" общей стоимостью приблизительно в 1 триллион долларов (оценка NBER). Финансовой разведке США поручалось в течение 180 дней представить конгрессу доклад (Kremlin Report) об активах "политических фигур, тесно связанных с правящим в России режимом". На самом деле, 180 дней – некая фигура речи. Безусловно, все ключевые персонажи и их активы в США были установлены уже давно, и оставалось только огласить публично их имена, а затем применить к ним давно существующие американские законы, касающиеся отмывания капиталов, нажитых преступным путем.

И в чём я совершенно уверен – эта охота на волков была бы встречена с энтузиазмом и благодарностью в России. Очень трудно себе представить, что кремлевской пропаганде удалось бы пробудить симпатию к фигурантам "Кremlin Report".

Американская финансовая разведка фактически продолжила бы работу Фонда борьбы с коррупцией, располагая неизмеримо большими ресурсами, чем Алексей Навальный и его сотрудники. C целью содействия этим благородным целям влиятельный американский мозговой центр AtlanticCouncil подготовил для Конгресса и администрации США аналитический доклад. Я был одним из его соавторов и до сих пор горжусь тем, что своей рукой вписал в него существенную, на мой взгляд, фразу: "This process could in turn lead to future actions to freeze the assets of corrupt individuals and legal processes toreturnill-gottenassetstotheRussianpeople"

Приближался крайний срок представления доклада, 29 января 2018 года. Совершенно случайно, наверное, 27 января Вашингтон посетила беспрецедентная делегация – высшие руководители трех российских спецслужб, двое из которых находились под персональными санкциями. Тройка прилетела регулярным рейсом "Аэрофлота" и публично нигде не светилась. К тому времени "Кремлёвский доклад" уже был согласован работавшими над ним ведомствами и подготовлен к передаче в Конгресс. Утром 30 января выяснилось, что в полночь "на самом флажке" доклад все-таки был Министерством финансов представлен. Очевидно, задержка была вызвана тем, что на каком-то очень высоком административном уровне в последний момент в документ внесли существенные изменения.

Большинство наблюдателей сразу же назвали его "телефонной книгой администрации президента и правительства РФ". Статья 241 закона "О противодействии противникам Америки..." требовала от исполнительной власти не только представить список людей, "близких к режиму Владимира Путину и вовлеченных в его деяния", но и предоставить по каждому из этих персонажей подробнейшую финансовую документацию, включающую размер состояния, источники дохода, коррупционные схемы, собственность родственников и полный список всех активов, находящихся в юрисдикции США. Вся эта информация была перенесена в закрытую секретную часть доклада, что не позволяло использовать её для дальнейших юридических процедур. Трудно было не связать эту заминку с таинственным визитом трёх высших руководителей российских спецслужб в Вашингтон. В Москве 30 января вздохнули с глубоким облегчением.

Под давлением Конгресса 6 апреля Министерство финансов США предприняло все же некие конкретные действия по выполнению требований статьи 241 закона. Министерство финансов США заморозило активы 24 представителей "путинской элиты": "Все находящиеся под юрисдикцией США финансовые активы, принадлежащие [подпадающим под санкции] лицам, замораживаются и любые взаимодействия с ними запрещаются".

Очень показательна была реакция официальной России. Путинская пропаганда уже через несколько часов после объявления персональных американских санкций совершила непоправимую политическую ошибку, запустив кампанию солидарности с "капитанами российского бизнеса", на священную частную собственность которых покусились де заокеанские русофобы. И не просто кампанию солидарности, возник "патриотический почин" рядовых граждан финансово разделить бремя умученных от санкций миллиардеров. Справедливо ответил пропагандонам Алексей Навальный: "Это для вас, путинистов, санкции против гражданина Кипра Дерипаски – оскорбление России и неудача России. А для нормального человека и Дерипаска, и Вексельберг, и Ротенберги, и Шамаловы – враги России и ее народа".

Правда сегодняшней России заключается в том, что это оценочное суждение разделяют, вероятно, 99% населения страны. И каждое подобное расширение кремлевского списка будет встречаться мнением народным с тем же горячим единодушным одобрением.

В Кремле, видимо, это поняли, и тема санкций 6 апреля была в пропаганде стыдливо приглушена. Из Думы был отозван правительственный законопроект о контрсанкциях. Прекратились разговоры о компенсациях пострадавшим "капитанам российского бизнеса". А вот в Вашингтоне, похоже, так и не прочувствовали огромного психологического и политического значения массового благожелательного отклика россиян на действия американских властей. (И это после десятилетий истеричной антиамериканской пропаганды) С тех пор Министерство финансов более двух лет молчит.

Более того, в январе 2019 года санкции с компаний наиболее одиозного из 24 врагов России и её народа были частично сняты. В интересах американской экономики, как разъяснил тот же Минфин, средства Дерипаски были разморожены. Оказалось, что Дерипаска достиг совершенства в искусстве отмывания украденных им капиталов: его средства были вовлечены в американские финансовые потоки, они создавали рабочие места на заводах в ключевых для выборов Трампа штатах, влиятельные политики владели пакетами акций En+ Group. В итоге кампания борьбы с отмыванием российских преступных капиталов была позорно слита. Путин пришел к выводу, что американцы уже экономически повязаны им и его дружками, и он может теперь и дальше гулять по геополитическому буфету, размахивая своими "Новичками" и "Посейдонами".

Киргизам повезло больше чем русским. У них Бакиев украл всего лишь 4,6 млн долларов, и США возвратили эту мелочевку киргизскому народу демонстративно и торжественно. 25 февраля 2019 года был создан важнейший исторический прецедент. В Бишкеке правительств двух стран подписали совместное заявление "О возврате (репатриации) активов Киргизии, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева".

У россиян путиноиды украли 1.000.000.000.000 (один триллион) долларов. И эти огромные активы уже заработали в американской экономике, став её органичным элементом. Возвращать их действительно сложно и болезненно. Но если не возвращать, то всё случившееся с Россией за последние три десятилетия будет восприниматься как гигантская двухходовая комбинация по её ограблению коварными англосаксами. Иная интерпретация просто окажется невозможной.

Между тем, стратегической целью Запада, важнейшей задачей его безопасности является не обострение отношений с Россией, а прекращение гибридной войны, навязываемой ему кремлёвским режимом. Эта война подпитывается внутри России беспрецедентной кампанией ненависти к Западу, опирающейся на пропагандистские мифы о "вине" Запада и "унижении" России. Запад может выиграть эту войну (как и предыдущую, холодную) только в умах и сердцах российских граждан. Но для этого Запад должен ясно показать, что он противостоит не России и россиянам, а кремлевской клептократии, унизившей собственный народ. Реальная, а не мнимая вина Запада заключается в том, что он так долго сотрудничал с российской клептократией, позволяя ей отмывать награбленное. В результате Запад получил и позор соучастия, и абсурдную гибридную войну, и потерю естественного стратегического союзника в геополитических раскладах XXI-го века. Ещё не поздно кардинально изменить ситуацию: строго следуя своему собственному законодательству, арестовать огромные активы клептократов, чтобы передать их затем законному владельцу – первому посткриминальному правительству России.

Такое развитие событий сегодня намного вероятнее, чем два года назад. В Вашингтоне в отношении путинского режима в последние месяцы сложился беспрецедентный двухпартийный консенсус всего политического истеблишмента (включая ведущих членов трамповского кабинета). В политикуме интенсивно обсуждаются различные сценарии "адских санкций". Иногда интересуются моим скромным мнением относительно их сравнительной эффективности. В ответ я рекомендую американским собеседникам все эти сценарии отнести в одно место, как говаривал наш премьер-златоуст Виктор Черномырдин, и принять одну короткую декларацию. А остальное предоставить великому русскому народу-богоносцу. Я даже набросал проект этого судьбоносного документа:

We the People of The United States have no disagreements with the people of the Russian Federation. On the contrary, we are confronted by the Kremlin kleptocracy which enriched itself at the expense of the Russian people. Strictly following our own legislation we are determined to freeze the assets of Kremlin mafia individuals. We’ll reveal to the Russian public the names of these individuals and the size and structure of their fortunes. The US is not a place for laundering their ill-gotten money. Appropriate legal processes would lead to returning of these huge assets to their legal owner – the Russian people.

