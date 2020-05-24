Россию за неделю до лета завалило снегом. Фото и видео аномалии
На юге России в выходные 23-24 мая прошли сильные снегопады.
Зимняя погода за неделю до лета наблюдалась, в частности, в горах Адыгеи, передает "КП" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Жители некоторых краснодарских сел из-за сильных осадков остались без электричества. Снег обломал ветки деревьев и оборвал провода.
Больше всего осадков выпало на плато Лаго-Наки в Майкопском районе, где зафиксировали 45 см снега.
В ночь на 23 мая снегопад также прошел в предгорных селах Хамишкы и Гузерипль. В Кавказском заповеднике говорят, что снег в конце мая для северного и восточного отделов нетипичное явление.
Если на плато Лаго-Наки такие осадки могут выпасть даже в июне, то в последний раз снегопад в Гузерипле в этот период наблюдали 40 лет назад – 18 мая в 1980 года.
Сильный снегопад прошел и в горах Сочи. На хребте зафиксировано 13 см свежевыпавшего снега, общая высота снежного покрова на Роза Пик составляет 73 см.
Местные жители обеспокоены судьбой плодовых деревьев, а также других сельскохозяйственных растений. Картофель, саженцы помидоров, огурцов, по их мнению, под снегом могут не выстоять.
Как писал OBOZREVATEL, 24 мая на Черногорском хребте в украинских Карпатах внезапно выпал снег и похолодало практически до зимних показателей.