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24 мая • обновлено в 21:49
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Россию за неделю до лета завалило снегом. Фото и видео аномалии

6.5т
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На юге России в выходные 23-24 мая прошли сильные снегопады.

Зимняя погода за неделю до лета наблюдалась, в частности, в горах Адыгеи, передает "КП" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Жители некоторых краснодарских сел из-за сильных осадков остались без электричества. Снег обломал ветки деревьев и оборвал провода.

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

twitter.com/lentaruofficial

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

Больше всего осадков выпало на плато Лаго-Наки в Майкопском районе, где зафиксировали 45 см снега.

В ночь на 23 мая снегопад также прошел в предгорных селах Хамишкы и Гузерипль. В Кавказском заповеднике говорят, что снег в конце мая для северного и восточного отделов нетипичное явление.

Если на плато Лаго-Наки такие осадки могут выпасть даже в июне, то в последний раз снегопад в Гузерипле в этот период наблюдали 40 лет назад – 18 мая в 1980 года.

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

Сильный снегопад прошел и в горах Сочи. На хребте зафиксировано 13 см свежевыпавшего снега, общая высота снежного покрова на Роза Пик составляет 73 см.

Местные жители обеспокоены судьбой плодовых деревьев, а также других сельскохозяйственных растений. Картофель, саженцы помидоров, огурцов, по их мнению, под снегом могут не выстоять.

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

На юге России в мае выпал снег

На юге России в мае выпал снег

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 24 мая на Черногорском хребте в украинских Карпатах внезапно выпал снег и похолодало практически до зимних показателей.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Россия
Теги
Новости России погода видео фотографии снегопад
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