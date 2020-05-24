Россию за неделю до лета завалило снегом. Фото и видео аномалии

На юге России в выходные 23-24 мая прошли сильные снегопады.
Зимняя погода за неделю до лета наблюдалась, в частности, в горах Адыгеи, передает "КП" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Жители некоторых краснодарских сел из-за сильных осадков остались без электричества. Снег обломал ветки деревьев и оборвал провода.
На юге России в мае выпал снег
twitter.com/lentaruofficial
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
Больше всего осадков выпало на плато Лаго-Наки в Майкопском районе, где зафиксировали 45 см снега.
В ночь на 23 мая снегопад также прошел в предгорных селах Хамишкы и Гузерипль. В Кавказском заповеднике говорят, что снег в конце мая для северного и восточного отделов нетипичное явление.
Если на плато Лаго-Наки такие осадки могут выпасть даже в июне, то в последний раз снегопад в Гузерипле в этот период наблюдали 40 лет назад – 18 мая в 1980 года.
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
Сильный снегопад прошел и в горах Сочи. На хребте зафиксировано 13 см свежевыпавшего снега, общая высота снежного покрова на Роза Пик составляет 73 см.
Местные жители обеспокоены судьбой плодовых деревьев, а также других сельскохозяйственных растений. Картофель, саженцы помидоров, огурцов, по их мнению, под снегом могут не выстоять.
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
На юге России в мае выпал снег
Соцсети
❄ Весна-2020 продолжает преподносить погодные сюрпризы!— ВЕСТИ (@vesti_news) May 23, 2020
Очередной снегопад - на этот раз в Краснодарском крае. Снег укрыл пушистым одеялом плато Лагонаки в республике Адыгея. pic.twitter.com/p7Mm1RcZVc
Лето приближается, а на юге России вместо теплой погоды — полметра майского снега. Жители краснодарских сел и Адыгеи остались без электричества. Их этот год уже ничем не удивит pic.twitter.com/lWk7acvnHE— Лента.ру (@lentaruofficial) May 24, 2020
🇷🇺Снег вчера в районе города Сергиев Посад. 70 км от Москвы. pic.twitter.com/DBYnEyks2h— Актуальная Россия (@RussiaActually) May 22, 2020
Как писал OBOZREVATEL, 24 мая на Черногорском хребте в украинских Карпатах внезапно выпал снег и похолодало практически до зимних показателей.
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