Российская делегация вернулась в ПАСЕ на триумфальной пропагандистской волне, словно победители на белом коне и в какой-то мере это действительно было так. Ведь в самое сердце Европы, в зал заседаний ПАСЕ вернулись не просто представители страны-агрессора, проливающей кровь от Украины и до Ливии, от Сирии и до, в определенном смысле, Венесуэлы, но и когорта избранных извращенцев и аморальных субъектов. Но, на этом, по сути, победы для России завершились.

Конечно, присутствие в ПАСЕ таких аморальных персонажей как Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Игорь Лебедев и прочих, внесло серьезный диссонанс в ассамблею, но обошлось это Кремлю не дешево. Про то про всё, а российским налогоплательщикам пришлось выложить 100 млн евро за возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Без малого бюджет такого города как Саранск. Но дальше дела показушного присутствия так и не зашло.

Не смотря на избрание Петра Толстого на одну из руководящих должностей в ПАСЕ, ему так и не удалось продвинуть ни одного кремлевского проекта в ассамблее. Все попытки легализации аннексии Крыма нивелировались в зачатке, равно как и придание легитимного статуса, представителям так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Аналогично и попытки российской делегации создать в ПАСЕ волну возмущения “ущемлением” прав русскоязычных в Украине.

Между тем показательным стало принятие резолюции ПАСЕ, обязующей Россию выполнять Минские соглашения и прекратить осуществлять поддержку террористическим группировкам “ДНР” и “ЛНР”, при том, что Кремль никогда не признавал себя стороной конфликта. В довесок нагрузили ещё и обязательством соблюдать права человека, в частности касательно ЛГБТ-сообществ и не препятствовать деятельности Европейского суда по правам человека.

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И за всё за это Москва заплатила 100 млн евро?

Когда кремлевский десант аморальных субъектов высаживался в ПАСЕ, создавалось впечатление, что это не просто возвращение варваров в цивилизованное сообщество, а продуманный, тактический выверенный ход Кремля. С учетом засилья в ПАСЕ ультраправых, радикальных, националистических и популистских политических групп, это возвращение предполагало сложный и изматывающий бой на поле, на которое жертва сама же пригласила бывалого изверга.

В идеале получилось так, словно Европа пригласила в гости обезьяну, причём вручив ей в лапы гранату. Обезьяна и граната – это жуткая, непредсказуемая комбинация. Но, на деле оказалось, что граната – муляж, а обезьяна ею играет в клетке.

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