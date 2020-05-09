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10 мая • обновлено в 00:47
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Россию упрекнули в помпезном салюте на 9 мая в разгар коронавируса

1.5т
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Россиян возмутил салют в Москве к 9 мая в разгар в стране эпидемии коронавируса.

В субботу в московское небо запустили более 10 тысяч фейерверков. Салют длился 10 минут, для этого использовали около 90 единиц техники. Видео опубликовал журналист Кремля Дмитрий Смирнов в Twitter.

Однако множество пользователей сети не оценили салют, напомнив о проблемах, с которыми столкнулась РФ. Почти 200 тысяч человек в России заразились коронавирусом, из них более 10 тысяч за последние сутки.

По этому показателю Россия занимает уже пятое место в мире, а суточный прирост количества заболевших бьет антирекорды в Европе. Также 9 мая в Москве произошел жуткий пожар в больнице, где лечат пациентов с COVID-19.

"Зарево в другом месте было. На севере Москвы сегодня возник пожар в больнице имени Спасокукоцкого, где находились больные COVID-19", "И это в то время, когда горит больница с больными на ковид", "Апофеоз войны", "Пир во время чумы", – пишут в сети.

Россию попрекнули в помпезном салюте на 9 мая в разгар коронавируса

Россию попрекнули в помпезном салюте на 9 мая в разгар коронавируса

"Пир во время чумы": Россию упрекнули в помпезном салюте на 9 мая
"Пир во время чумы": Россию упрекнули в помпезном салюте на 9 мая
"Пир во время чумы": Россию упрекнули в помпезном салюте на 9 мая
"Пир во время чумы": Россию упрекнули в помпезном салюте на 9 мая
"Пир во время чумы": Россию упрекнули в помпезном салюте на 9 мая

Как писал OBOZREVATEL, накануне пользователи сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Глава РФ отличился агрессивной риторикой, поэтому они больше оценили обращение украинского лидера, который призвал почтить погибших и не устраивать "танцы на костях".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия Москва
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Это всё зависть сви до мая! Ведь раньше салюты были и в городе-герое Киеве, и в городе -герое Одессе
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какой-то лютый бред. При чем тут 200 тысяч заразившихся? Тяжёлых совсем мало, лечатся по домам или вообще бессимптомные. Большинство, даже ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство россиян празднуют 9 мая, зачем печатать тут брюзжание унылого гoвна - paгулей, выдающих себя за россиян и либералов-соросят? Их мнение никого в России не интересует
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