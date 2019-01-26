Растащат по кускам: журналист назвала главных претендентов на земли России

Когда Россия ослабнет, вопрос о возвращении своих территорий поднимет не только Украина. Земли РФ постараются вернуть себе Молдова, Грузия, Азербайджан, Япония и даже Китай.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила блогер и журналист Лариса Волошина. Она уверена, что это станет результатом международных судов, которые рассматривают дело о массовой расовой дискриминации в Российской Федерации.

"Россия сейчас находится под судом за нарушение двух конвенций. Одна про спонсирование терроризма, и тут очень спорный вопрос, удастся ли Украине это доказать. А вот нарушение конвенции о расовой дискриминации – это важно. Фактически, Россия как государство будет обвиняться в расизме. А это новые санкции от международного криминального суда, который установит, что происходит с этническими украинцами, крымскими татарами на территории оккупированного Крыма", – пояснила Волошина.

Она подчеркнула, что если международный суд признает действия РФ в аннексированном Крыму расовой дискриминацией, то все, кто в этом виноват, от самых высокопоставленных лиц РФ до обычных исполнителей, становятся военными преступниками. И хотя это не Нюрберг, но этого будет достаточно для ослабления российских позиций на международной арене.

"Так что мы будем не единственными, кто будет ставить вопрос о российской агрессии и об оккупации как форме существования этой псевдоимперии", – подытожила журналист.

Как писал OBOZREVATEL, недавно министр обороны Украины Степан Полторак разоблачил новый план России по захвату двух морей — Азовского и Черного. Министр указал на то, что РФ прибегает к ползучему наступлению.

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