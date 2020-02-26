Главная Новости
26 февраля • обновлено в 12:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Россию поймали на тайном запуске убойной ядерной программы: названа цель

5.7т
Читать материал на украинском

Россия тайно запустила убойную ядерную программу во главе с президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, обвинив лидера РФ во лжи. Своей точкой зрения он поделился в блоге на "Эхо Москвы".

"Путин лжет, когда говорит, что военной доктриной России является доктрина "ответно-встречного ядерного удара". На самом деле неофициальной военной доктриной Кремля давно стала "доктрина Патрушева" и "ядерной эскалации для деэскалации", – высказался Пионтковский.

Пионтковский заявил, что Путин пытается тайно запустить убойную ядерную програму России

Пионтковский заявил, что Путин пытается тайно запустить убойную ядерную програму России

По его мнению, своей агрессией против одного из государств НАТО в Балтии Кремль рассчитывает втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходство. Затем же, отметил российский политолог, резко повысив ставки до ядерного уровня власти РФ будут "миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции".

"Есть немало признаков, указывающих, что путинский Кремль в самое ближайшее время готов предпринять попытку продиктовать Западу свои условия глобального "обновления" мирового порядка, "новой Ялты", – считает Пионтковский.

Он добавил, что желание Запада защитить свои ценности на данный момент значительно ослабилась. А попытки западных лидеров каким-либо образом "умиротворить" Путина или "откупиться от него за счет суверенитета соседей РФ", только разогревают пыл путинской власти.

"Они увеличивают соблазн Кремля кардинально решить дело с "новой Ялтой" именно сейчас, когда Запад склонен уступать", – подытожил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что эра ядерного оружия рано или поздно закончится, однако у его страны к тому времени будет эффективная этому замена.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Путин Андрей Пионтковский
Место
Россия
Теги
ядерное оружие Россия - страна-агрессор
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
79
51
Смешно
19
Интересно
14
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Обоз, ну вы бы в заголовке сразу указывали, кто "порадовал" нас своими прогнозами. Просто на наличие умных уже никто не надеется, но хотелось бы хотя бы относительно вменяемых. А пан Паниковский уже давно откровенно бредит. И собственно за пять лет, ни один из его "супер прогнозов" не сбылся.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
фил филька
фил филька
андрей пионтковский запустил убойную ядерную дозу гашиша себе в мозг и начал читать мысли путина))
Показать комментарий полностью
Ответить
9
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем обоз постоянно публикует фантазии душевнобольных людей?
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1
Южный Гарик
Южный Гарик
Кристина Стефанова, другие тут не печатаются, это западло для нормальных
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги