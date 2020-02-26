Россию поймали на тайном запуске убойной ядерной программы: названа цель

Россия тайно запустила убойную ядерную программу во главе с президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, обвинив лидера РФ во лжи. Своей точкой зрения он поделился в блоге на "Эхо Москвы".

"Путин лжет, когда говорит, что военной доктриной России является доктрина "ответно-встречного ядерного удара". На самом деле неофициальной военной доктриной Кремля давно стала "доктрина Патрушева" и "ядерной эскалации для деэскалации", – высказался Пионтковский.

Пионтковский заявил, что Путин пытается тайно запустить убойную ядерную програму России

По его мнению, своей агрессией против одного из государств НАТО в Балтии Кремль рассчитывает втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходство. Затем же, отметил российский политолог, резко повысив ставки до ядерного уровня власти РФ будут "миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции".

"Есть немало признаков, указывающих, что путинский Кремль в самое ближайшее время готов предпринять попытку продиктовать Западу свои условия глобального "обновления" мирового порядка, "новой Ялты", – считает Пионтковский.

Он добавил, что желание Запада защитить свои ценности на данный момент значительно ослабилась. А попытки западных лидеров каким-либо образом "умиротворить" Путина или "откупиться от него за счет суверенитета соседей РФ", только разогревают пыл путинской власти.

"Они увеличивают соблазн Кремля кардинально решить дело с "новой Ялтой" именно сейчас, когда Запад склонен уступать", – подытожил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что эра ядерного оружия рано или поздно закончится, однако у его страны к тому времени будет эффективная этому замена.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.