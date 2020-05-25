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25 мая • обновлено в 19:09
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Дмитрий Травин
Дмитрий Травин
Российский экономист Все статьи автора

Россию погубили еще сто лет назад

4.7т

Донбасский сиделец Игорь Стрелков (Гиркин) дал большое интервью (ссылка в первом комментарии). Удивительный человек. Идейный империалист-утопист. Как будто машиной времени перенесенный к нам из далекой эпохи.

Империалистов у нас полно. Путин, например, стремится сохранить доставшуюся ему по случаю империю, но так, чтобы это поддерживало его власть и ренту приближенной олигархии. Путин не идейный человек и уж точно не утопист.

Идейных людей у нас хватает, хотя безыдейных в сотни раз больше. Среди моих знакомых есть много идейных либертарианцев. Я их уважаю и к их мнению часто прислушиваюсь, хотя сам не столь тверд в идеях.

Есть даже утописты, верующие во всякую фигню. Но для них утопия – это обычно что-то вроде хобби. Они не посвящают свою жизнь реализации абсурдных идей, но могут порассуждать о них без отрыва от выгодного бизнеса.

А Гиркин хату покинул пошел воевать, чтоб землю на Донбассе… Вот здесь-то и закавыка. Кому отдать? Этот человек ненавидит российскую власть (включая Путина и Суркова), украинскую власть (от Кучмы до Зеленского, включая Януковича и Порошенко) и нынешнюю власть в "ДНР". О правителях Запада и говорить нечего. Его мировоззрение можно выразить словами Собакевича: "мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья". И тем не менее, Гиркин всю жизнь убивает людей за идею великой России, которую некому реализовывать.

Слушая Гиркина, я лучше, чем раньше, стал понимать, как погубили Россию сто лет назад. Такие вот упертые, жестокие утописты, но с иными идеями. И лучше, чем раньше, стал понимать, что сегодня у нас гораздо меньше шансов вляпаться во что-то подобное. Поскольку таких идейных утопистов крайне мало. Именно таких. То есть готовых убивать и собственную жизнь ставить на кон. А тех болтунов, что на словах готовы хоть в радиоактивный пепел все превратить, но даже в Донбасс воевать не поехали, я не опасаюсь.

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Автор
Дмитрий Травин Дмитрий Травин
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир Путин Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Травина
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