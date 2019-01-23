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Россию переименуют? В сеть слили тайный проект нового названия

5.5тЧитать материал на украинском

В сети появилась информация о том, что в скором времени Россию могут переименовать с целью закрепить в новом названии господство над аннексированным Крымом и соседней Беларусью.

Скандальное предположение было озвучено в Telegram-канале "Кстати". Отмечается, что это может дать толчок и для изменения конституции.

"Не знаю правда или нет, но нам пишут, что один из политических фондов (то ли сам, то ли по заказу) готовит проект переименования Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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Московия и Путиностан: украинцы оценили идею переименовать Россию

Россия

Россия

uza.uz

При этом, новый бренд якобы должен не только юридически закрепить Крым и Беларусь в составе нового государства, но и дать возможность переформатировать конституцию и соскочить с санкций.

"Как говорится – начать все с чистого листа, а заодно решить все сложные вопросы", – резюмировал автор.

В Тelegram-канале был опубликован также опрос на лучший вариант нового названия.

Россию переименуют? В сеть слили тайный проект нового названия
Россию переименуют? В сеть слили тайный проект нового названия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой выступила с инициативой о переименовании России в Московию.

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Место
Россия
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Лебедь Дмитрий
Лебедь Дмитрий
Российская империя будет новое название... Хуйло I будет править
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Список неадекватный, РФию можно(нужно) переименовать в Мокшандию, Казларыльню, Казлятию, Кацапию, Кацапстан, Ху*ляндия, Ху*лостан, Ватостан, Лаптеландия, Винторогия, ПаРаша и т.п.Ну а если серьезно, то вернуть хотб одно историческое название - Моксель, Тартария(Орда), Московия.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"В сеть слили тайный проект нового названия"......Где,сцуко,проект тайного названия?!Хде?!😂 Треш лютейший.У Навоза(обоз тут уже не подходит) заголовок отражает суть статьи?Или статья и заголовок это разное?
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