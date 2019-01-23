Россию переименуют? В сеть слили тайный проект нового названия

В сети появилась информация о том, что в скором времени Россию могут переименовать с целью закрепить в новом названии господство над аннексированным Крымом и соседней Беларусью.

Скандальное предположение было озвучено в Telegram-канале "Кстати". Отмечается, что это может дать толчок и для изменения конституции.

"Не знаю правда или нет, но нам пишут, что один из политических фондов (то ли сам, то ли по заказу) готовит проект переименования Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Россия uza.uz

При этом, новый бренд якобы должен не только юридически закрепить Крым и Беларусь в составе нового государства, но и дать возможность переформатировать конституцию и соскочить с санкций.

"Как говорится – начать все с чистого листа, а заодно решить все сложные вопросы", – резюмировал автор.

В Тelegram-канале был опубликован также опрос на лучший вариант нового названия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой выступила с инициативой о переименовании России в Московию.

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