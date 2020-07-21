Россию охватили протесты из-за обнуления Путина: будет ли бунт и чем он грозит Кремлю

В Санкт-Петербурге и Москве прошли массовые акции протеста, россияне выразили несогласие с недавно принятыми поправками в Конституцию страны. Встретившись в центральных районах обоих городов, протестующие собирали подписи за отмену "обнуления" сроков президента РФ Владимира Путина. Они скандировали "Россия без Путина!", "Путин – вор!", "Москва, выходи!" "Хабаровск, мы с тобой!" и "Свободу политзаключенным!". Не обошлись митинги и без задержаний, в том числе журналистов и общественных деятелей.

Что происходит сейчас в России и как протестные бунты отобразятся на ее будущем, выяснял OBOZREVATEL.

Айдер Муждабаев Facebook Муждабаева

"Путин никакой не диктатор, а фюрер и вождь"

В комментарии OBOZREVATEL заместитель главреда телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что все эти акции ни к чему не приведут и никакой революции в России не будет. Он с иронией отнесся к заявлениям о том, что с Путиным может что-то случиться и к власти придут демократические силы.

"Знаете, как русские говорят: "После пьянки кулаками не машут". Нет, этого не будет никогда. Там дело не в Путине. Эти люди, которые против него протестуют, они все равно являются частью общества. В Украине очень много людей радуется протестам в Хабаровске. Что они кричат: "Путин — вор?" А на самом деле, он убийца. Вы посмотрите, кого они поддерживают! А они поддерживают губернатора, который является реальным бандитом и убийцей. Он друг Жириновского и член его партии. А Жириновский раз сто предлагал сбросить на Киев атомную бомбу", – отметил Муждабаев.

К вышесказанному он добавил, что в России некоторым людям не нравится Путин, но при этом они восхищаются Сталиным.

"У части украинцев напрочь отсутствует понимание процессов, происходящих в России. Там анализировать нечего – там все проиграно давно. Вы когда-нибудь интересовались протестными движениями в Германском рейхе? Никого это не интересует. Он был уничтожен внешними силами и это никак не было связано с протестами внутри Германии. Российское общество вырастило Путина, и он не сам стал президентом. Он никакой не диктатор и не узурпатор. Он фюрер и вождь. Его выбрали. И большинство россиян, даже критикуя его, полностью соглашаются с ним и поддерживают его внешнюю политику. Там полностью искривленное сознание у людей. И совершенно неважно, какая фамилия у их фюрера", – добавил заместитель главреда телеканала ATR.

Также Муждабаев не согласен с мнением некоторых экспертов относительно того, что в РФ может произойти раскол между элитами и часть из них восстанет против Путина.

"Еще один миф, который я хочу развеять. Еще в 2014 году я разговаривал с некоторыми представителями, условно скажем, элиты. И эти люди прямо говорили, что никто не будет никакими табакерками его душить. Это просто бред, потому что они друг друга все боятся. Их тут же сдадут при первой попытке любого заговора. Путин окружен плотным кольцом своих людей, которые от него прямо зависят. Где они видели другую элиту, которая не живет за счет того, что им Путин разрешил? Они все его должники. Они все под Путиным и все точно так же ненавидят Украину", – добавил Муждабаев.

Николай Полозов в суде

"Процент населения, который настроен оппозиционно по отношению к власти, очень незначителен"

В комментарии OBOZREVATEL российский адвокат Николай Полозов отметил, что в России не все население было согласно с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию. Всегда оставалась какая-то протестная прослойка, представители которой выступали против. Часть из этих людей выходила на голосование и говорила правкам "нет", а часть бойкотировала. И сейчас происходит некая ретроспективная реакция на уже свершившиеся события с их стороны.

"Наверное, у них возникло желание выйти из социальных сетей и выразить свое мнение на улице. С точки зрения российского законодательства, подобный выход являлся незаконным. То есть люди не могли собираться, объединенные одной целью и провозглашать какие-то политические лозунги. Но люди все равно вышли и собирали подписи против этих поправок. Никакого реального влияния на внутреннюю политическую повестку, конечно же эти выступления оказать не смогут", – сказал адвокат.

Он напомнил о прошлогодних выступлениях, которые проходили в Москве. По итогам этих акций были возбуждены уголовные дела и люди даже сроки получили. Но ни к какому долговременному эффекту эти демонстрации не привели.

"Почему? Потому что процент населения, который настроен оппозиционно по отношению к власти, очень незначителен. Это люди, которые не способны переломить повестку дня. Мы видим, что в различных точках России периодически возникают какие-то недовольства (Хабаровск, Ингушетия, Архангельская область и т. д). Но это такие спорадические очаги, которые не объединены общей повесткой и не взаимодействуют напрямую друг с другом. Поэтому сколько-нибудь значительного влияния на внутреннюю политику эти выступления вряд ли окажут", – подытожил Полозов.

Он также не верит в раскол российской элиты потому, что на текущий момент вся полнота власти сосредоточена в руках как самого Путина, так и его ближайшего окружения. Прежде всего речь идет о силовых структурах, то есть спецслужбах и армии, которые остаются верными российской власти.

Александр Подрабинек "Крым.Реалии"

"Российской оппозиции не хватает смелости для открытого противостояния власти"

Советский диссидент и российский правозащитник Александр Подрабинек выразил иной взгляд на происходящее в России. По его мнению, протестные акции могут отразиться на политической ситуации в стране, а также на самом Путине, который будет иметь статус нелегитимного президента. Акции в том виде, в котором они проходят сейчас, вряд ли приведут к такому результату, поскольку российская оппозиция постепенно капитулирует под натиском властей.

"Когда власти совершенно антиконституционно в разрез с международными обязательствами в области прав человека начали ограничивать свободу манифестаций, российская оппозиция соглашалась с новыми требованиями, которые были со всех точек зрений противоправными. Так, например, она довольно спокойно восприняла замену уведомительного характера уличных шествий и демонстраций разрешительным. Да, оппозиция говорила, что это неправильно и протестовала против этого, но по факту на деле соглашалась и шла к властям для того, чтобы получить согласование на проведение протестных уличных акций", – сказал российский правозащитник.

По его мнению, российской оппозиции не хватает смелости для открытого противостояния власти.

"Они пытаются, с одной стороны, выразить свой политический протест, а с другой – ничем не рисковать, ни попадать под штрафы, садиться в тюрьму или испытывать какие-либо политические репрессии. И это абсолютно безнадежный путь потому, что политические репрессии на этом не прекратятся", – подчеркнул Подрабинек.

Илья Пономарев

"В России все эти вещи закончатся гораздо более кровавим образом"

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что, скорее всего, протесты не закончатся относительно мирным путем, как это было в Украине.

"Я думаю, что в России все эти вещи закончатся гораздо более кровавым образом. Именно потому что пружина гораздо сильнее сжата. Это, скажем так, философия, а на практике любые протесты эффективны тогда, когда есть конкретная цель, когда есть раскол в элитах и у кого-то есть интерес поддерживать эти протесты. Есть лидеры, которые персонифицируют этот протест для его участников. Необязательно должен быть один вождь, и украинский пример как раз это доказывает", – отметил Пономарев.

По его мнению, в России есть такие лидеры, но они на данный момент друг с другом очень плохо уживаются. И российские спецслужбы очень активно занимаются тем, что подогревают противоречия между ними (например, между Навальным и другими представителями российской оппозиции). Это, на самом деле, единственная причина, по которой Навальный на свободе.

"Например, можно посмотреть на то, что было в Москве 2011-го года и то, что сейчас происходит в Хабаровске. Это все достаточно массовые выступления, которые показывают, что как раз с народом все в порядке и он готов выйти на улицу. Но важно, во имя чего. Когда возникает конкретная цель и кого-то там конкретного арестовали или какую-то конкретную гадость ОМОН сделал, возникает чувство возмущения. Помимо возмущения, должна быть и конкретная цель. Мы вышли для того, чтобы требовать что? Как понять, что мы победили?" – задается вопросом экс-депутат.

Пономарев считает, что раскол элит – дело наживное и к нему должны быть предпосылки.

"Если посмотреть на тот же Хабаровск, когда люди массово вышли на улицу, то полиция исчезла. Местная полицию же отнюдь не местным властям подчиняется, а Москве. Все то же самое будет происходить в Москве и других городах России. Самое главное условие – должна быть объединяющая цель для выхода на улицу. И она должна быть реальной. Должны быть люди и политики, которые являются носителями этой идеи и в которую бы верили граждане. Лишь при таком условии люди действительно смогут прийти к власти и эту идею воплотить", – подытожил он.