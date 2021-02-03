Навальный не вернет Крым, но Путин его выпустит: чего ждать Украине от "восстания" россиян

С момента возвращения в Москву оппозиционера Алексея Навального и его последующего ареста, Россию охватили масштабные протесты. Аналитики поговаривают, что вот теперь-то кремлевский режим действительно надломился, улицы сметут 20-летнее правление Владимира Путина. Но некоторые все же уверены: никаких изменений ждать не приходится, режим прочен, силовики довольны, а до чувств населения во власти никому нет дела.

Что Путин будет делать дальше, когда отпустит Навального и почему ни один российский политик никогда не вернет Крым Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Макрон обратился к Путину на русском языке

Уже третью неделю в России продолжаются масштабные протесты против задержания Алексея Навального. Лидеры стран Запада требуют от российской власти немедленно освободить оппозиционера, которого накануне приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Президент Франции Эммануэль Макрон даже написал пост на русском языке в своем Twitter, мол, политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. В целом, Запад называет арест оппозиционера "далеким от норм правосудия" и требует от Кремля не только отпустить его, но и "прекратить насилие против мирных демонстрантов".

twitter.com/EmmanuelMacron

Людей на улицах самых крупных российских городов действительно много. Например, в прошлое воскресенье, 31 января, миллионы россиян, включая даже Сибирь и Дальний Восток, снова вышли на протесты. Силовики сразу же начали задержания протестующих, применяя против них электрошокеры, дубинки, газ и даже избивая женщин.

Россия пойдет по пути Беларуси, но Навального придется выпустить?

Несколько ближайших недель протесты, задержания и избиения людей будут продолжаться. Потом "градус" уменьшится, но события продолжат развиваться по белорусскому сценарию, считает известный российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, Навального отпустят. Правда, не сейчас, а скорее всего, после выборов в Госдуму в сентябре этого года. И это единственное, на что могут согласиться в Кремле.

"Если Путин отпустит Навального сейчас, это будет интерпретировано как возможность давления на него либо уличным протестами, либо санкциями из-за рубежа. И то и другое для него неприемлемо. Навального отпустят не сразу и не демонстративно, только после выборов. Иначе это будет признаком слабости путинского режима, чего он себе позволить не может", – сказал Орешкин в комментарии OBOZREVATEL.

Тысячи россиян уже третью неделю выходят на протесты из-за задержания и ареста оппозиционера Алексея Навального

"Касательно протестов – это вполне белорусский сценарий. Там силовики тоже действовали жестко, жестоко и отвратительно, но результат – тот же самый. Ну сколько раз можно выходить на улицу? Люди поймут, с кем имеют дело. Что это полицейское государство, а режим у власти оккупационный. И это надолго", – дополнил политолог.

И пока силовики лояльны к Путину и не видят ему никакой альтернативы – нынешняя ситуация в России будет продолжаться до тех пор, пока они не увидят реального политика, способного перебрать власть в свои руки. Но как раз персона Навального на них не действует.

"Вот когда генерал подумает: а если победит не Путин, что со мной будет? – может, что-то и изменится. А пока им и при Путине жить хорошо. Денег хватает, а то, что народу не хватает, то кого это интересует? Путина будут поддерживать дальше", – подытожил Орешкин.

"Бутерброд" придется отдать

Украинская власть в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы через международное сообщество тоже призывает Россию уважать права человека и свободы и отпустить Навального, но вместе с тем не скрывает – у Украины к нему есть свои вопросы. И касаются они в первую очередь возвращения оккупированного Крыма и Донбасса. Навальный, как человек, претендующий на президентскую власть в России, должен отдать Украине Крым, который он после захвата россиянами назвал "не бутербродом с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".

"Если Навальный возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, ему придется вернуть "бутерброд". Причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Также придется принести извинения за российскую агрессию. Пока, с точки зрения интересов Украины, мы не должны им очаровываться", – предостерег министр Кулеба.

Война на Донбассе закончится, но за Крым россияне будут цепляться

Однако, по мнению многих экспертов, не персона Навального будет решающей в контексте отношений России и Украины, а настрой российского общества. Мало того, что нет ведущих политиков, которые были бы проукраинскими, так еще и не стоит надеяться, что какие-то изменения в руководстве страны положительно отразятся на Украине. Даже если у руля Кремля окажется более-менее демократический лидер – ему будет очень трудно наладить отношения с Украиной именно из-за имперских амбиций россиян, которые последние 20 лет ежедневно подпитывались агрессивной пропагандой.

"Даже если у Навального и будет какое-то влияние на политическую повестку дня, он не сможет совершить никаких практических шагов по Крыму. Он и не скрывал, что будет ориентироваться на российский электорат, большая половина которого националистическая. Она не только не проукраинская, а даже не нейтральная по отношению к нам. Навальный, несмотря на свою личную позицию, если она у него есть, и все его высказывания, точно не является проукраинским политиком", – заверил OBOZREVATEL бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Новому главе России надо дать два года, чтобы привести в адекватное чувство основную часть россиян, параллельно запуская переговорный процесс и с Украиной, и со странами Запада. И если войну на Донбассе можно будет окончить моментально, то для деоккупации Крыма понадобится дорожная карта, – сказал OBOZREVATEL российский финансист Слава Рабинович и по совместительству соратник Навального.

"Войну на Донбассе моментально закончит любой более-менее вменяемый глава государства. А вот деоккупация Крыма – сложный вопрос с точки зрения практического решения в сжатые сроки. Ни один, даже очень популярный в народе кандидат в президенты, не сможет выиграть свободные выборы, поставив возвращение Крыма в первые строчки своей программы. Он даже не продержится у власти более двух недель, если начнет моментальный процесс де-оккупации Крыма. 20 лет правления Путина не прошли бесследно. Эксперимент по промывке мозгов у россиян более успешен, чем в Германии в 30-х годах прошлого века. Я бы дал года два на приведение основной части народа в чувство", – говорит Рабинович.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года

Экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков полагает, что 90% населения РФ, даже не любящие режим, считают, что Крым – это историческая часть России. Вполне возможно, что выход будет найден, если соседи хотят наладить нормальные отношения, но украинским Крым не будет. Любому политику придется подстроиться под эти реалии.

"Говорю вам как оппозиционный российский политик, семья которого понесла огромные потери из-за деятельности Путина. Вопрос по Крыму будет решен каким-то иным способом, как по Сингапуру, Гонконгу, Гибралтару, не знаю. Но там будут достигнуты договоренности, устраивающие обе стороны и дающие им возможность красиво выйти из этой ситуации. Может, Крым не будет российским, но и украинским тоже", – уверен он.

Путин прикажет стрелять в народ, ему все равно

Сколько бы россияне не выходили на протесты, вряд ли смогут переломить ситуацию во власти. По крайней мере, им еще ни разу не удалось этого сделать за последние лет 10 бурной протестной активности. Благодаря полному подчинению армии силовиков, которым достаточно хорошо платят за их работу, Путин может справиться с каким-угодно количеством людей на улицах. Как утверждает бывший ФСБшник Гудков, если понадобится, глава Кремля даже готов стрелять в толпу. В страхе потерять власть, а значит, и жизнь, Путин ни перед чем не остановиться. И это похоже на правду.