Россию охватили масштабные лесные пожары: фото и видео адской стихии

В России из-за жары обострилась ситуация с лесными пожарами. За сутки их площадь возросла в полтора раза, согласно последним данным, по состоянию на 17 июня достигает 9 тысяч гектаров.

Леса полыхают в 14 регионах, в том числе в Якутии. Там в одном из районов ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь бушует даже в черте столицы республики, передает НТВ.

Стихии противостоят сотни человек, в том числе парашютисты. Среди причин возгораний называют человеческий фактор и сухие грозы.

В Мурманской области также с потеплением повысилась опасность возникновения лесных и природных пожаров.

В минувшие выходные, 15-16 июня, в Кандалакшском районе возникли три лесных пожара.

Так, пожары на дорогах Кандалакша — Алакуртти и Кандалакша — Умба уже потушены. Еще один пожар, в труднодоступной местности в районе Зеленоборского, локализован. Его ликвидацией занимаются 8 десантников из авиалесоохраны.

Пожары в России Sakhaday

Пожары в России Sakhaday

Пожары в России Sakhaday

Природные пожары, возникающие по обоим берегам Амура, представляют реальную угрозу экосистеме реки как с российской, так и с китайской стороны, передает "Интерфакс".

"Значительный вклад в общий объем загрязнения вносят лесные пожары. Причем с обеих сторон реки Амур. В результате, в экосистему водоема поступают органика, взвешенные вещества, нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, возбудители инфекционных и других заболеваний", - заявил представитель Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин.

По его словам, сторонам необходимо наладить конструктивное сотрудничество по вопросам перехода пожаров трансграничного характера на территории обеих государств.

"Всегда есть виновник каждого возгорания или перехода огня на объекты инфраструктуры. Мерами уголовного преследования мы можем оперативно реагировать на подобные факты при их обнаружении на территории наших стран", - подчеркнул Надыршин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля в российском Красноярске вспыхнул масштабный пожар на территории известного завода-производителя баллистических ракет "Красмаш". Пожару был присвоен четвертый класс сложности (из пяти возможных).

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