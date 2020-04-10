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10 апреля • обновлено в 09:31
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Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философ Все статьи автора

Россию накрывает полное безумие из-за коронавируса

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Это же полное безумие. Три дня назад дали данные, что РФ провела 670 тыс. тестов. А сегодня московские медицинские власти заявляют, что используемые тесты настолько ненадежны, что опираться дальше надо на данные компьютерной томографии.

Ведь всем видно, что одно дело усилия врачей, поддержание норм карантина и т.д., а другое дело вот это непрерывное производство совершенно хаотических, противоречащих всякой логике сообщений, заголовков. Агрегаторы новостей, новостные службы поисковиков и рамблера производят потоки панических заголовков. Медиамашина действует в отношении эпидемии в своей же стране по модели "отмазывания" от сбитого боинга.

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Автор
Александр Морозов Александр Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Морозова
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