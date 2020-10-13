Россию избрали в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего "бойкота"

Дарья Дурова Новости России 21:54, 13.10.2020 Обновлено: 00:47, 14.10.2020

Россию во вторник, 13 октября, после четырехлетнего перерыва избрали членом Совета ООН по правам человека.

За это проголосовали 158 государств-членов Организации Объединенных Наций. Решение было объявлено на пленарном заседании 75-ой сессии Генассамблеи, сообщило постпредство РФ при отделении ООН в Женеве.

Американский госсекретарь Майк Помпео отреагировал на результаты голосования, заявив, что США были правы, когда покинули Совет в 2018 году.

Всего на трехлетний период, который начинается с 1 января, членами совета избраны 15 стран, в том числе Украина, Узбекистан, Франция, Великобритания.

Всего в СПЧ входят 47 стран. Новых членов принимают по результатам тайного голосования.

Представительство РФ выразило готовность "к конструктивной работе" в Совете.

Сообщение представительства РФ в Twitter.
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал новый доклад по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Организация, в частности, потребовала от РФ прекратить пытки и задержания.

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