Россию избрали в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего "бойкота"

Россию во вторник, 13 октября, после четырехлетнего перерыва избрали членом Совета ООН по правам человека.

За это проголосовали 158 государств-членов Организации объединенных наций. Решение было объявлено на пленарном заседании 75-ой сессии Генассамблеи, сообщило постпредство РФ при Отделении ООН в Женеве.

Всего на трехлетний период, который начинается с 1 января, членами совета избраны 15 стран, в том числе Украина, Узбекистан, Франция, Великобритания.

Всего в СПЧ входят 47 стран. Новых членов принимают по результатам тайного голосования.

Представительство РФ выразило готовность "к конструктивной работе" в Совете.

Как писал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал новый доклад по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Организация, в частности, потребовала от РФ прекратить пытки и задержания.