Россию готовят к тоталитаризму на десятилетия – эксперт о планах Кремля

Россия пытается по примеру Китая отключиться от глобального интернета, чтобы усилить и сохранить авторитарный режим на десятилетия.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран. Он прокомментировал внесенный в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий возможность автономной работы российского сегмента интернета.

По словам эксперта, Китай созданием "внутреннего интернета" подал пример, которому хотят следовать немало авторитарных режимов.

"Забудьте, что либеральная демократия – это единственный способ выбраться из экономического упадка. Весь 20-й век мы так считали, и Штаты этой информационной политикой развалили очень много авторитарных режимов. Теперь Китай демонстрирует, что это не так. Можно оставаться тоталитарным государством и достичь определенного удовлетворительного среднего уровня жизни в стране", – объяснил он.

"Иран, Россия, Корея, в том числе и Южная – они все тяготеют к новой концепции, потому что видят, что она живучая и более стабильная, чем демократия. При этом экономический фактор вычеркиваем – люди не считают, что они будут жить лучше, если повалят тоталитарный режим", – добавил Стыран.

По словам эксперта, именно такая картина наблюдается в России:

"Чтобы это еще больше усилилось, надо культурно изолироваться. Для РФ это просто, потому что там подавляющее большинство населения знает один язык – так же, как и в Китае. И теперь технологически надо сделать так, чтобы русскоязычные люди, которые находятся за пределами России, не смогли свободно общаться со своими знакомыми в РФ".

Как отметил Стыран, такими действиями властей РФ "утрамбовывается тоталитарный режим еще на несколько десятков лет".

Владимир Стыран

Как сообщал ObozTV, ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как Россия пытается по примеру СССР играть роль "великой державы" и оказывать поддержку враждующим с США странам.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.