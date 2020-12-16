Россию готовят к осаде и капитуляции

Сергей Климовский
Сергей Климовский
Новости России / Мнения
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Россию готовят к осаде и капитуляции

Кремлёвские "старцы" плавно и всё более уверенно готовят Россию к войне, осаде и к капитуляции одновременно. Смысл проистекающий на Россию их политики в том, чтобы заключить с США сделку о разделе мира, подобную Ялтинским соглашениям 1945 г. Это не удалось им проделать с администрацией Трампа, но теперь появляется надежда, что может удастся с администрацией Байдена. Надежда естественная, поскольку перемены в Белом доме открывают вероятность к новой перезагрузке отношений между РФ и США.

В основе этой политики лежит давняя вера "старцев" в то, что планета почти всегда была разделена между империями. Разумеется, с поправками на технические возможности самих империй и существование между ними "чёрных дыр" в виде буферных государств, "серых зон" и различных безгосударственных территорий, площадь которых неуклонно уменьшалась к ХХ веку. Карта "Раздел мира к 1914 г.", вероятно, самая любимая в Кремле, поскольку на ней поверхность Земли выглядит почти идеально. Вся она разделена между империями, за исключением такого недоразумения как ничейные страны Латинской Америки, возникшие в значительной мере благодаря "доктрине Монро", и отсталая миниимперия Эфиопия. Большая "серая зона" под названием Китай находится в процессе раздела. Мир близок к имперскому идеалу и совершенству.

После Первой мировой войны и серии революций этот идеальный имперский мир рухнул. Число государств на планете резко возросло за счёт таких "географических новостей", какой стала Польша, по мнению советского поэта Маяковского. Латвия, Литва и Эстония в таком ракурсе это даже не "географические новости", а геополитические недоразумения, которые требуют скорейшего исправления. Чем и занялся Сталин с большевиками, недоумевая, зачем нужна Лига наций, гарантирующая её члена неприкосновенность границ. Надо признать, Сталин и команда преуспели с реанимацией Российской империи не только территориально. Команда Брежнева пошла ещё дальше и попыталась расширить империю на Азию и Африку, что затем стали иронично называть "натягиванием совы на глобус".

Команда Брежнева придумала и формулу о двухполярном мире, чем дала новое прочтение позднеримской историософской концепции об империях как стержне и смысле социогенеза. В Московии эту концепцию использовали давно в виде формулы "Москва – Третий Рим". В середине ХХ в. её перевели на более широкие и модернизированные рельсы марксистско-ленинской диалектики и разделили весь мир между двумя империями-лагерями: советской социалистической и американской капиталистической. "Серой" и буферной зоной между ними стали страны Движения неприсоединения. Мир, вроде, стал вновь приобретать столь знакомые, понятные и приятные Москве имперские черты. Более того, из него исчезли разные сомнительные португальские империи, а также обанкротились солидные конкуренты – Франция и Великобритания.

Карта 1914 г. была всё-таки слишком многополярной как для идеальной имперской карты. С двумя империями гораздо удобней. Они идеально накладываются на деление всего в мире на добро и зло. Остаётся лишь указать, кто империя зла, и объявить глобальный классовый джихад, чтобы атаковать её не только извне, но и изнутри.

Такой имперский советско-российский взгляд на мир естественно влечёт за собой и целый ряд производных из него вторичных представлений и ощущений. Та имперская надменность, с которой москвичи и россияне смотрят на всех, кроме американцев, его логичный побочный продукт. Американцы для них враги, но равные, а все остальные в их глазах – это всего лишь вассалы, лакеи и марионетки американцев, которых можно расставить по разным ступенькам иерархической лестницы.

Это исчерпывающе объясняет ту бурную вспышку негодования, ненависти и презрения к украинцам, от которой россиян распирало с весны 2014 до весны 2019 г. Как эти марионетки американцев, стоящие на крайней нижней ступени лакейской лестницы, набрались наглости бросить вызов империи и говорить с ней на равных?! Этот взрыв негодования и недоумения у них стих и вернулся в привычные берега обычной российской украинофобии только когда президентом стал Зеленский. Россияне ощутили себя отомщёнными и отчасти примирились с реальностью. Вдобавок, за эти годы у них накопились и иные эмоции, мешающие в прежнем режиме концентрировать внимание на украинцах.

Но мастера разговорного жанра типа Соловьёва и Киселёва всегда готовы вновь перевести эту украинофобию с бытового уровня на политический и в той же апокалипсической степени, как в 2014 г., когда они вещали: "В Украине "оранжевая революция" и на России теперь всё пропало". Уже почти два года, как у власти в Украине, ну никак не хунта, а житья на России как не было, так и нет. Зато из-за Карабахской войны наметился второй приступ туркофобии, поскольку азербайджанцы для большинства россиян – это такие ничтожные вассалы Турции, что говорить о них как о нации, – себя не уважать.

С осени их мучает ещё и вопрос: почему белорусы не желают быть полноправными и счастливыми гражданами Российской империи, но норовят стать лакеями в Европейской империи? Видимо, они ещё более тупые, чем украинцы, если не понимают всех выгод и прелестей от пребывания в ней в качестве субтитульной нации. А ведь с названием у них всё удачно. Не то что у украинцев, которых приходится переименовывать в малороссов, чтобы они ощутили себя субтитульной нацией, причастной к названию империи и сочли её своей.

Это имперское восприятие мира глубоко укоренено в ментальности россиян от их верхов до низов. Даже самый затюканный начальством, жизнью и женой россиянин смотрит сверху вниз на европейцев, украинцев, таджиков и прочих чурок. Гоголь почти двести лет назад в "Мёртвых душах" верно подметил, что только русский по-разному кланяется тому, у кого есть одна тысяча рублей, десять тысяч и миллион. Француз, и вообще европеец, кланяется всем одинаково, и только русский умеет выстроить целую шкалу лакейства. Сходную шкалу имперского презрения русские выстроили и в своём отношении ко всем другим нациям.

Имперский комплекс, прочно укоренившийся за триста лет в сознании россиян, многое объясняет не только в их поведении на бытовом уровне, но и нынешнюю политику Кремля.

"Перезагрузку" отношений между США и РФ в 2009 г. имени Барака Обамы, через год после российско-грузинской войны, они восприняли именно через призму этого комплекса. В их представлении эта "перезагрузка" была не столько признанием, что США не всесильны, как фактом упрочения высокого статуса РФ в клубе "империалистических хищников", как выразились бы большевики. От "перезагрузки" Обамы веяло новым Ялтинским соглашением о разделе мира, которое не без удовольствия подписали те самые большевики с теми самыми "империалистическими хищниками". Большевики и их наследники в РФ этой "сделкой века" всегда гордились и хотят её повторения.

Возвращение в Белый дом Демпартии после четырёх лет республиканца Трампа живо напоминает им ситуацию 2008-2009 гг., когда наступило десятилетие Обамы после четырёх лет республиканца Буша-младшего. Разумеется, полной повторяемости нет, но схожего очень много. Особенно по числу "залётов" России и самое время поговорить о новой "перезагрузке" и разделе мира с "империалистическими хищниками" по аналогии с Ялтинским соглашением, которое само было результатом провала предшествующего соглашения о разделе мира между СССР и Рейхом. Собственно, любой новый президент США, независимо от его партийной принадлежности, обречён после российско-грузинской войны начинать с попытки выстроить заново отношения с Россией, которая опять набедокурила и испортила мировую гармонию.

Чаша сия не минула Трампа, который, как и Обама, тоже начал с того, что заявил о своей способности вразумить Россию и договориться с ней.

У Трампа разговор получился коротким и жёстким как удар "Томагавками" по военным аэродромам Асада. Поскольку русские не всё правильно поняли, то для полной ясности по "вагнеровцам" прошлись с вертолётов под Дейр-эз-Зором. Произошло первое со времён Вьетнамской войны боестолкновение американцев и русских. По его итогам в Москве сильно обиделись, но ещё больше зауважали американцев как равных себе. Однако всё это не помешало Демпартии навесить на Трампа ещё на старте ярлык агента Кремля и довести ситуацию до прокурорского расследования и импичмента.

На Байдена такой ярлык пока не вешают, но у него есть обамовский "шлейф" со сдачей Крыма и маленький китайский "хвостик", который ещё не разросся до заявлений, что он агент Пекина. Байден, подобно Обаме и Трампу, тоже начнёт 2021 г. с попытки вразумить и "перезагрузить" Россию, к чему там готовились весь 2020 г. Вопреки примитивной хитрости, что приход Демпартии в Белый дом – это для России ещё хуже, чем "оранжевая" революция в Украине и Трамп вместе взятые, в Кремле не просто ждали Байдена. Там молились, чтобы не остался Трамп, который с РФ уже наговорился. Отравление Навального, увольнение Чубайса и арест профессора Соловья, ведущего специалиста по кормлению голубей в РФ, – это всё часть кадровых передвижек, которые кремлёвские "старцы" делают, готовясь к переговорам с Байденом.

В Кремле свято верят в сталинское "Кадры решают всё" и передвигают кадры под новое своё видение ситуации. Осколок ельцинской эпохи – не амбициозный технократ Чубайс освобождён от госслужбы, чтобы стать главным неформальным каналом для переговоров с администрацией Байдена. Как Сурков был ответственным переговорщиком с Волкером об Украине, так и Чубайс будет ответственным за переговоры с администрацией Байдена, когда та даст об этом сигнал. В кругах, близких к руководству Демпартии, не скрывают, что начнут новую "перезагрузку" и предусмотрительно заверяют, что "пакетного" соглашения в стиле Ялтинской сделки, как хочет Москва, не будет, а будет серия частых договорённостей. Они, естественно, растянутся во времени, что автоматически должно дать гарантии их выполнения Россией. Никакого нового соглашения без выполнения предыдущего.

У Кремля на это другой взгляд. Там хотят одним махом и без подробностей обменять своё обещание трансформировать РФ в либеральную империю типа Великобритании и Франции XIX в. плюс союз с США против Китая на возврат в клуб "империалистических хищников", снятие с неё всех санкций, раздел мира на сферы влияния и буферные зоны, и в этом аспекте признание Крым её частью.

Без Крыма никак. Не потому, что там греки якобы крестили князя Владимира. Крестила его ещё ребёнком в Киеве на Замковой горе бабушка-княгиня Ольга, когда город осаждали печенеги. Истинная причина не в князе и не в христианстве, а в том, что в Крыму находится Ливадийский дворец – летняя резиденция российских царей, где Сталин заключил Ялтинское соглашение. Вот это действительно для "старцев" сакрально по всем критериям. Без этого дворца РФ – недоимперия, а "старцы" в новенькой летней резиденции в Сочи ощущают себя "новыми русскими", деньги у которых есть, но родословной и родового "гнезда" для полного счастья им ужасно не хватает. Если в одиночку "новые русские" проблему решают, заказывая справки о своём дворянском происхождении, то коллективно они решили её захватом Крыма.

Разумеется, это не единственная причина оккупации и аннексии ими Крыма. Но настолько важная, что они готовы отдать Донбасс и Приднестровье в придачу за Ливадийский дворец и Крым. Без Ливадийского дворца им приходится вести отсчёт истории РФ с Путина и 2000 г., поскольку Ельцин и Горбачёв – это люди априори плохие, а с родословной от Дзержинского, Бонч-Бруевича, Коллонтай и других деятелей могут принять только в Социнтерн, но не в клуб "империалистических хищников". С родословной от Сталина, Молотова и Берии не то что в Социнтерн не принимают, но даже в маоисты не берут. Поэтому нужны Ливадийский дворец позарез и "голубая кровь" прошлого. Без этого они комплексуют.

Администрация Байдена может добиться от "старцев" серьёзных уступок, если сумеет правильно надавить на этот мозоль в их имперском сознании. В Кремле почти всё готово к операции "Транзит власти" и выборы в Госдуму в сентябре делают 2021 г. очень удобным во всех отношениях для её начала. Ведущий российский специалист по кормлению голубей не просто так говорит второй год о плохом здоровье Путина, его уходе в 2021 г. и прочих транзитных вещах. Он не только в курсе, но и участвует в процессе. Судя по его задержанию в Питере, – уже не на третьих ролях, а как возможная антитеза Навальному, который может перейти на сторону немецкого или американского "добра", как произошло со Светланой Тихановской. "Чекисты" думали, что "разведут" её как домохозяйку, но вышло наоборот.

"Старцы" и "чекисты" честно работают над операцией "Транзит", но отчасти по инерции трудятся и над операцией "Диктатура, осада, война". По ряду причин первую предпочитают второй. Одна из причин – "чекистов" иногда посещает мысль, что клуб "империалистических хищников", куда надо стремиться, существует только в их воображении, поэтому украинцы, американцы и другие ведут себя весьма часто не так, как полагается в парадигме имперского видения мира. "Старцев" посещает и совсем крамольная мысль "А может, ну его нафиг эту российскую империю, ведь и без неё можем весьма комфортно жить…". Похоже, закончится тем, что они идею империи подарят российскому плебсу и он будет бредить ею годами, как некоторые до сих пор носятся с идеей СССР в самых фантастических версиях. Значительная часть "верхов" иногда успевает поумнеть быстрее, чем большая часть "низов".

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