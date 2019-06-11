Россию атаковали полчища мух: появилось видео нашествия

В российских поселках Лазоревый и Дружинино — нашествие мух. Местные жители забили тревогу из-за огромного количества насекомых.

Об этом сообщает НТВ. По словам местных жителей, из мух образовались настоящие живые ковры.

"Они везде: в банях, на машинах, на обеденных столах, всюду. Мы не можем проводить время на улице, наши дети гуляют по дороге, которая хрустит от огромного количества мух. Боимся, что эти помойные мухи скоро начнут разносить заразу", — пожаловались россияне.

Причиной нашествия они называют то, что местные фермеры начали массово использовать куриный помет в качестве удобрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в двух районах аннексированного Крыма специалисты оккупационного "Россельхозцентра" выявили новый для полуострова вид саранчи, который быстро распространяется.

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