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Россию атаковали полчища мух: появилось видео нашествия

1.7тЧитать материал на украинском

В российских поселках Лазоревый и Дружинино — нашествие мух. Местные жители забили тревогу из-за огромного количества насекомых.

Об этом сообщает НТВ. По словам местных жителей, из мух образовались настоящие живые ковры.

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"Они везде: в банях, на машинах, на обеденных столах, всюду. Мы не можем проводить время на улице, наши дети гуляют по дороге, которая хрустит от огромного количества мух. Боимся, что эти помойные мухи скоро начнут разносить заразу", — пожаловались россияне.

Причиной нашествия они называют то, что местные фермеры начали массово использовать куриный помет в качестве удобрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в двух районах аннексированного Крыма специалисты оккупационного "Россельхозцентра" выявили новый для полуострова вид саранчи, который быстро распространяется.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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CARGO 100
CARGO 100
"... появилось видео нашествия." : Студия Квартал-95 ...
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0
1
Golovinov Konstantin
Golovinov Konstantin
Мух не обманешь... :). Рашка - засрашка.
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1
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Долепились ватники фигур из гавна
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2
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CARGO 100
CARGO 100
Бешенство Ватки, мух за пять лет всё меньше и меньше становится ...
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