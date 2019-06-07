Россиянка зверски убила 2-летнюю дочь из-за крошек хлеба: детали жуткой истории

Жительница российского Омска подозревается в убийстве двухлетней дочери, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу.

В России возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. 28-летней девушке грозит 19 лет тюрьмы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Омской области.

Заявление о пропаже ребенка 6 июня в полицию подала подруга семьи, которая заметила, что девушка уходила к своему сожителю с двумя детьми — двухлетней дочкой и трехлетним сыном, — а вернулась только с мальчиком.

Россиянка зверски убила 2-летнюю дочь из-за крошек хлеба omsk.sledcom.ru

"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна злоупотребляющая спиртными напитками 28-летняя мать девочки", — отметили в ведомстве, добавив, что инцидент произошел почти месяц назад – 9 мая.

По версии следствия, женщина, выпивавшая в тот вечер вместе с сожителем, заметила, что ее ребенок неаккуратно ест булочку и рассыпает крошки на пол.

Разозлившись на дочку, она взяла ее на колени и стала со злостью запихивать остатки хлеба ей в рот. В результате ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался.

При этом изначально женщина пыталась выставить виноватым в смерти девочки своего сожителя. На допросе она красочно рассказала следователям, как он убивал ее дочь.

"На полу возле кровати батон весь раскрошила. Он начал хлеб ей запихивать, пихал-пихал, она подавилась. Она руками стала махать, потом у нее руки повисли. Я это когда увидела, выхватила ее и стала хлеб этот вытаскивать, — рассказала женщина. — Он улегся на кровать спать пьяный. Я заорала на него. Дальше он сказал: "да ничего страшного", взял ребенка, завернул в синее полотенце, положил в сумку и ушел".

Опровергнуть ее слова мужчина уже не мог — 19 мая он скончался от алкогольной интоксикации. Женщина активно оплакивала его в соцсетях. Кроме того, со дня убийства дочери в ее статусе на странице в социальной сети стоит надпись, которую она не меняет: "Мои дети самые лучшие на свете!".

Позже в ходе допросов женщина призналась следователям, что убийство совершила она сама. По ее словам, сожитель просто помог ей спрятать тело. Как отмечают правоохранители, в связи со смертью мужчины поиски тела девочки также осложняются, так как точного места нахождения трупа не знал никто, кроме него.

В настоящий момент мать-убийца задержана. Как удалось установить следователям, семья состояла на учете как неблагополучная.

"В ходе следствия будет также решен вопрос об ответственности работников органов опеки и попечительства, обязанных осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, и других контролирующих органов, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних", — сообщили в СК, отметив, что расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились шокирующие детали убийства ребенка под Житомиром. Королевский районный суд избрал меру пресечения родителям.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.