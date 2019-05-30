Россиянка возглавила штаб-квартиру ООН: что о ней известно

Россиянка Татьяна Валовая назначена новым генеральным секретарем штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве.

Об этом сообщил в четвер, 30 мая, на брифинге заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь назначил Татьяну Валовую новым генсеком офиса ООН в Женеве", - заявил он.

Татьяна Валовая Sputnik Казахстан

Валовая сменит на этом посту Михаэля Меллера из Дании. По словам Хака, она имеет "обширный опыт в сфере журналистики, дипломатии и государственной службы".

Татьяна Валовая rg.ru

Татьяна Валовая – российский государственный деятель и экономист, международный чиновник. В 1980-е – 1990-е годы находилась на дипломатической работе, позднее занимала руководящие должности в Аппарате Правительства Российской Федерации. С февраля 2012 года – член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

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