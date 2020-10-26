Россиянка утопила в ванной двухлетнюю дочь по приказу "голосов"

В Новосибирске 40-летняя женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь по указанию "голосов" в ее голове.

Об этом сообщила Комсомольская правда. Трагедия произошла в пятницу, 23 октября.

Когда супруг ненадолго ушел из квартиры, женщина набрала ванну воды и позвала дочь купаться.

"В этот момент женщина, уверенная при этом, что спасает ребенка, утопила дочь", – рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Отец девочки винит в случившемся себя, поскольку знал, что у жены иногда возникают навязчивые идеи и галлюцинации.

Несколько лет назад она обращалась за помощью к психиатру. Женщине казалось, что она является проводником из потустороннего мира, слышала в своей голове разные голоса и убеждала родных, что должна спасти мир.

Ей назначили лечение, но в сентябре симптомы вернулись. Женщина говорила, что должна помочь дочери, но не уточняла, как. Она считала, что ее способности передались девочке, и не хотела мучений ребенка.

"Жена рассказала мужу, что у нее снова начались галлюцинации, она слышит голоса, которые говорят ей, что нужно делать. Снова вернулась тревожность, и она часто повторяла, что мир в опасности", – рассказал источник.

Возбуждено дело по статье "убийство малолетнего". Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как писал OBOZREVATEL, жительница Харькова отрезала голову своей дочери и носила ее в пакете. Суд признал женщину страдающей хроническим психическим заболеванием. Убийцу принудительно госпитализируют в психиатрическое учреждение со строгим режимом.