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6 марта • обновлено в 21:19
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Россиянка предложила Путину жениться на ней. Видео

1.5т
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Жительница Иваново Юлия Шилова сделала предложению президенту России Владимиру Путину во время его визита в город.

Девушка предложила главе государству, чтобы тот взял ее замуж. Соответствующее видео у себя в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

"Возьмите меня..." россиянка при всех сделала Путину предложение

twitter.com/dimsmirnov175

"Возьмите, пожалуйста, меня замуж!" – сказала 28-летняя девушка. Путин ей ответил: "Хорошее предложение, спасибо большое".

Позднее выяснилось, что девушка передала помощникам президента фото, на котором оставила свой номер телефона, пишет Life.

Шилова оставила Путину свой номер телефона

Шилова оставила Путину свой номер телефона

twitter.com/lifenews_ru

Как сообщал OBOZREVATEL, суд во Франции оправдал бывшую активистку Femen Яну Жданову, которая в 2014 году напала на восковую фигуру главы РФ Владимира Путина с осиновым колом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Чему удивляться в русорейхе - в нацистской Германии тысячи женщин в экстазе тянули руки к мыршавому фюреру.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Постанова. Такая же, как продавщица мороженого
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Чан Джеки
Чан Джеки
и пущай тебе купить электрох.й чтобы ты знала что мужь рядом.
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