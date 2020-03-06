Жительница Иваново Юлия Шилова сделала предложению президенту России Владимиру Путину во время его визита в город.

Девушка предложила главе государству, чтобы тот взял ее замуж. Соответствующее видео у себя в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

twitter.com/dimsmirnov175

"Возьмите, пожалуйста, меня замуж!" – сказала 28-летняя девушка. Путин ей ответил: "Хорошее предложение, спасибо большое".

Позднее выяснилось, что девушка передала помощникам президента фото, на котором оставила свой номер телефона, пишет Life.

Шилова оставила Путину свой номер телефона twitter.com/lifenews_ru

28-летняя Юлия Шилова из Иванова, обратившаяся к Владимиру Путину с просьбой жениться на ней, рассказала Лайфу, что на переданных помощникам президента фото оставила свой номер телефона pic.twitter.com/HdLa1C7Ezd — LIFE.ru (@lifenews_ru) March 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, суд во Франции оправдал бывшую активистку Femen Яну Жданову, которая в 2014 году напала на восковую фигуру главы РФ Владимира Путина с осиновым колом.

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