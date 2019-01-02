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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Россиянине, скоро вы похолодеете от ужаса

7.5т

Совсем скоро, россиянин, ты похолодеешь от ужаса, осознав, что почти в каждом подъезде твоей "великой и необъятной" есть квартира, которую снимает не пойми кто. И больше не нужно быть смертником, достаточно оставить в квартире взрывное устройство, а уехав из страны - позвонить на номер телефона, который приведёт его в действие. И ты, естественно, тотчас же забудешь, что твой незаменимый хозяин Кремля окончательно победил террористов ещё на "дальних подступах" уже много-много раз в общей сложности. Ты забудешь, во имя чего твоя страна убивает в Сирии.

Ты с душевным энтузиазмом встретишь очередной закон против Человека, который уничтожит последние жалкие остатки твоей личной свободы - и не вспомнишь, что взрыв в Магнитогорске произошёл уже после принятия "крайне необходимого для России" "пакета Яровой" и прочих актов, наделяющих силовиков безграничными полномочиями.

Россиянине, скоро вы похолодеете от ужаса

Взрывы в Магниторске

И так будет продолжаться до тех пор, пока ты, россиянин, не поймёшь, что твоё государство в его сегодняшнем формате может сделать с тобой всё, что угодно, кроме трёх вещей - защитить, накормить и вылечить. Тебе всё ещё нужно такое государство?

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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an and
an and
Хотелось бы в новом году пожелать всем россиянам перестать разжигать и вести войны по всему миру, научиться, наконец, уважать своих соседей, их цели и желания, даже если они не совпадают с вашими..перестать гордиться, что ваши бомбы падают на города Сирии, например. Ну и заняться, наконец, своим благополучием и наведением порядка у себя дома! Только так вы придете к благополучию, духовной гармонии, истинному христианству и уважению других!
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Трубицын Александр, сранокозломрядчепаскудная кацапездальская пидарасина - само себе лайки ставить не считается.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
АВТОРУ: кугут Нофэнко!!! Мы вжэ захолонулы!!! :-))))
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