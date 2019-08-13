Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Россиянина оштрафовали из-за "Путина-пид**са": что случилось

2.1т Читать материал на украинском

В России Евгения Носкова осудили за то, что он в сети обозвал президента РФ Владимира Путина "пид**сом".

Данное решение суда вынес суд Красноярского края РФ, оштрафовав россиянина на 30 тысяч рублей (11535 грн) из-за комментария о Путине в социальной сети "ВКонтакте", передает "МБХ-Медиа".

"Носков разместил для общего пользования информацию, выраженную в неприличной форме, относительно президента Российской Федерации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, чем проявил явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации", – сказано в решении суда.

Новости
"Путин подумает": Соколова рассекретила условие России для окончания войны

Ранее Носков сообщал, что такой штраф для него слишком большой.

"Я написал, что Путин – пид**с. О том, что я работаю за троих, а получаю за одного", – отмечал он.

В ходе судебного заседания Носков полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При назначении штрафа суд учел материальное положение Носкова – он проживает один, имеет ежемесячный заработок в размере 18 000 рублей (6921 грн), ежемесячные расходы на коммунальные платежи в размере 4300 рублей (1653 грн).

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в России Георгия Миняева суд обязал выплатить штраф за то, что он назвал президента Владимира Путина "дебилоидом" из-за непристегнутого ремня в КАМАЗе.

При этом в РФ юрист из Владивостока Максим Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России Россия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
13
Смешно
11
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кічук Сергій
Кічук Сергій
Правильно сделали. Не зачем поклёп на сексуальные меньшинства возводить. путин педофил, и это всем известный задокументированный факт. Только вот беда, граждане Залесья сами готовы подставлять пузики своих мальчиков для дедушки вовы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dell Alex
Dell Alex
"ежемесячный заработок в размере 18 000 рублей (6921 грн), ежемесячные расходы на коммунальные платежи в размере 4300 рублей (1653 грн)." кто там рассказывал, что в РФ бесплатная коммуналка? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Dell Alex, И кто там рассказывал про бесплатную коммуналку? Только без своих больных фантазий
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Dell Alex, поделись с нами своими расходами на коммуналку чтоб мы тебе позавидовали...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А работает он наверное в частной фирме в ЗАО Рога и Копыта? А Путин тут причём?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...