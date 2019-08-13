Россиянина оштрафовали из-за "Путина-пид**са": что случилось

В России Евгения Носкова осудили за то, что он в сети обозвал президента РФ Владимира Путина "пид**сом".

Данное решение суда вынес суд Красноярского края РФ, оштрафовав россиянина на 30 тысяч рублей (11535 грн) из-за комментария о Путине в социальной сети "ВКонтакте", передает "МБХ-Медиа".

"Носков разместил для общего пользования информацию, выраженную в неприличной форме, относительно президента Российской Федерации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, чем проявил явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации", – сказано в решении суда.

Ранее Носков сообщал, что такой штраф для него слишком большой.

"Я написал, что Путин – пид**с. О том, что я работаю за троих, а получаю за одного", – отмечал он.

В ходе судебного заседания Носков полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При назначении штрафа суд учел материальное положение Носкова – он проживает один, имеет ежемесячный заработок в размере 18 000 рублей (6921 грн), ежемесячные расходы на коммунальные платежи в размере 4300 рублей (1653 грн).

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в России Георгия Миняева суд обязал выплатить штраф за то, что он назвал президента Владимира Путина "дебилоидом" из-за непристегнутого ремня в КАМАЗе.

При этом в РФ юрист из Владивостока Максим Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.

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