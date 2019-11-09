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9 ноября • обновлено в 05:20
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Россиянина чуть не убил огромный фаллос в прямой кишке: врачи сняли видео

2.4т Читать материал на украинском

В Петербурге (Россия) мужчина засунул в прямую кишку огромный фаллос, а затем обратился в больницу. Врачам еле удалось спасти его.

Об этом сообщает "Доктор Питер". Мужчина попал в клинику в тяжелом состоянии с диагнозом инородный предмет в прямой кишке.

"В течение часа его обследовали и отправили на операционный стол. Операция была непростой из-за больших объемов предмета. Он был настолько велик, что если бы мужчину не прооперировали по экстренным показаниям, он мог бы умереть от болевого шока", – отметили медики.

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Фаллос сдавил сосуды так, что наступила временная ишемия кишечника, а кишка была сильно травмирована. Хирурги выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь этот огромный инородный предмет, и наложили колостому. Пациент находится практически в удовлетворительном состоянии.

Однако шокированные инцидентом медики выложили видео с мужчиной и фаллосом в сеть.

"В больнице создана комиссия, которая разбирается, как могло произойти, что ходе одной операции были допущены два серьезных нарушения. Во-первых, нарушена медицинская этика и деонтология, и комиссия будет принимать серьезные меры в связи с этим. Во-вторых, нарушены санитарные нормы: в операционной может находиться только бригада хирургов, анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезистка, операционная медсестра. Но всему вопреки там оказались люди, не имевшие отношения к операции", – заявили в клинике.

Из прямой кишки россиянина достали огромный фаллос

Из прямой кишки россиянина достали огромный фаллос

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были раскрыты самые странные предпочтения в сексе.

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Место
Россия Санкт-Петербург
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Он Алекс
Он Алекс
аленям не привыкать )))) Только врачей ругать наверно будут из за того, что выложили видео в сеть, вато педика спасли, но скрепы треснули ....
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Он Алекс, а ведь возможно, шо "россиянин" - обыкновенный заробітчанин и с фамилией на "ко" ...
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Перов Василий
Перов Василий
Б ля опять Обоз манипулирует рогулями... Во первых статья не про фаллос, а про то , что все врачи за это фото будут наказаны! А фалосы по сто штук в день вытаскивают из людей.. У рогулей нет денег на сексшоп из них кукурузы вытаскивают..
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Перов Василий
Перов Василий
))) Ни х себе штуковина))) Но рогуля не удивишь у него каждый день чей-то член в анусе , то польский то американский))
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Он Алекс
Он Алекс
Перов Василий, так это Петербург Россия .))) или тебя настолько привлёк член, что ты даже статью не прочло ??? Ахахахаха, ну ты и пи...атое ольгинско савушкинское чмо
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