Россиянин зарезал жену на глазах маленьких детей и свидетелей. Видео 21+

В Челябинской области РФ мужчина убил жену на глазах их маленьких дочерей и проезжавших мимо автомобилистов. Подозреваемый задержан.

Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ по Челябинской области. Инцидент произошел 29 июля на дороге около деревни Алексеевка.

В ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего у дороги, подозреваемый нанес несколько ножевых ранений своей супруге. Очевидно, женщина пыталась убежать. Еще несколько раз злоумышленник ударил ее ножом на обочине. От полученных ранений женщина скончалась.

Снятый очевидцем ролик опубликовали некоторые российские ресурсы.

На видео слышно, что мужчину пытались остановить.

“Эй, хорош! Ты что делаешь”, – закричал автор видео. Но человек, совершивший преступление, на это никак не реагирует.

"Все, бездыханное тело. Двое детей в машине, маленькие", – сказал очевидец.

На опубликованных кадрах мужчина ходит вокруг окровавленного тела женщины, на заднем фоне слышен детский плач. Затем мужчина выбросил нож в кусты и направился к автомобилю.

После задержания подозреваемого детей передали бабушке.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Пулавы (Польша) 14 июля 26-летнюю украинку зарезал ее сожитель. Перед происшествием между ними возник спор.