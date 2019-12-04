Россиянин устроил кровавую стрельбу по прохожим: есть жертва

В российской Перми мужчина внезапно открыл огонь по прохожим из ружья.

Как сообщает "Интерфакс", в результате погибла женщина, которая случайно оказалась в том месте. "Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим", – рассказал источник.

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Также ранения получили прибывшие на место полицейские.

"Однако прибывшему наряду вневедомственной охраны удалось обезвредить и задержать стрелка. Он доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Что вызвало столь агрессивное поведение, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ставрополе пожилой россиянин порезал ножом четырех журналистов местной газеты "Родина" за отказ напечатать его статью о советском диктаторе Иосифе Сталине.

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