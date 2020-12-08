Россиянин с флагом Украины провел у стен Кремля пикет против Путина. Фото и видео

Во вторник, 8 декабря, гражданин России Михаил Юдин провел у стен Кремля в Москве одиночный пикет с требованием к президенту РФ Владимиру Путину остановить пропаганду войны против Украины.

Как сообщает УНИАН, мужчина принес государственный флаг Украины и цветы, которые он возложил к монументу городу-герою Киеву (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, каждый день Украину унижают на всех государственных телеканалах РФ, называя нацистским государством.

"Это не просто оскорбление, это преступление… Есть статья в уголовном кодексе РФ – разжигание межнациональной розни, разжигание ненависти между людьми", – сказал Юдин, подчеркнув, что вклад Украины в победу над нацизмом был колоссальным.

Он добавил, что вышел на акцию, потому что "если ничего не делать, то потом будет стыдно".

Пикетчик отметил, что на российских каналах идут прямые угрозы бомбить Киев и Харьков, делить Украину.

"Люди в России постепенно привыкают, что если завтра будет война – это нормально, "нацистов же бьем", – констатировал он.

Во время акции к Юдину подошел наряд полиции и хотел его задержать, но после проверки документов и "совещания" с начальством правоохранители ретировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве проукраинский пикет забросали яйцами, перцем и зеленкой.