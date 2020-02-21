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21 февраля • обновлено в 19:21
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Россиянин под "зомби"-наркотиком отпилил собственную ногу: жуткие фото 18+

3.5т
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В городе Прокопьевск в Кемеровской области России мужчина принял наркотики и отпилил свою левую ногу ножовкой.

Как пишет Daily Mail, 29-летний парень был под "зомби"-наркотиком спайс и коктейлем обезболивающих.

В сети появились его фотографии на больничной койке с отрезанной выше колена ногой. Медикам удалось остановить кровотечение из открытой раны, однако спасти конечность не удалось. Сам пациент остался жив, однако попал в реанимацию.

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В России мужчина под спайсом отпилил себе ногу

В России мужчина под спайсом отпилил себе ногу

Антикор

"Находился в изменённом состоянии сознания, под воздействием чего-то, все повреждения себе нанёс самостоятельно – полностью отпилил, ногу спасти не удалось. Сейчас ему получше, из реанимации переведён в общую палату", – рассказал изданию "Сибдепо" источник в медучреждении.

Осторожно, фото 18+!

Россиянин в больнице с отпиленной ногой

Россиянин в больнице с отпиленной ногой

Daily Mail

Россиянин в больнице с отпиленной ногой

Россиянин в больнице с отпиленной ногой

Daily Mail

Россиянин в больнице с отпиленной ногой

Россиянин в больнице с отпиленной ногой

Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве молодой парень под наркотиками устроил настоящий переполох. Он лег спать прямо у входа в чужой дом и не просыпался, потому неравнодушные прохожие подумали, что тот умер.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Кемерово
Теги
Новости России фотографии наркотики
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чета тузики забордюрные не визжат...
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