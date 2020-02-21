Россиянин под "зомби"-наркотиком отпилил собственную ногу: жуткие фото 18+

В городе Прокопьевск в Кемеровской области России мужчина принял наркотики и отпилил свою левую ногу ножовкой.

Как пишет Daily Mail, 29-летний парень был под "зомби"-наркотиком спайс и коктейлем обезболивающих.

В сети появились его фотографии на больничной койке с отрезанной выше колена ногой. Медикам удалось остановить кровотечение из открытой раны, однако спасти конечность не удалось. Сам пациент остался жив, однако попал в реанимацию.

В России мужчина под спайсом отпилил себе ногу Антикор

"Находился в изменённом состоянии сознания, под воздействием чего-то, все повреждения себе нанёс самостоятельно – полностью отпилил, ногу спасти не удалось. Сейчас ему получше, из реанимации переведён в общую палату", – рассказал изданию "Сибдепо" источник в медучреждении.

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Россиянин в больнице с отпиленной ногой Daily Mail

Россиянин в больнице с отпиленной ногой Daily Mail

Россиянин в больнице с отпиленной ногой Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве молодой парень под наркотиками устроил настоящий переполох. Он лег спать прямо у входа в чужой дом и не просыпался, потому неравнодушные прохожие подумали, что тот умер.

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