Россиянин "обчистил" банк на 4 млн и скрылся. Видео

Кирилл Лютый Новости России 19:32, 11.07.2020

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил "Совкомбанк", который находится на улице Ветеранов, украв около 4 миллионов рублей (примерно 1,5 миллиона гривен).

Как сообщает Telegram-канал "112", грабитель также устроил стрельбу на месте ЧП, после чего скрылся.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас стрелявшего разыскивает полиция.

Как писал OBOZREVATEL, ранее двое злоумышленников ограбили отделение "Почты России" в Бежицком районе Брянска.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Оккупанты травят Крым ржавой жидкостью вместо воды. К чему приведет тотальная засуха и какие прогнозы

На Донбассе развязались тяжелые бои: убит воин ВСУ, есть раненые

Пьяные водители в 2020-м побили годичный антирекорд в Украине: поблажка Зеленского стоит жизней

Трамп об отправке в Украину противотанковых комплексов: это – против России

Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского