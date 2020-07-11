Россиянин 'обчистил' банк на 4 млн и скрылся. Видео

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил "Совкомбанк", который находится на улице Ветеранов, украв около 4 миллионов рублей (примерно 1,5 миллиона гривен).

Как сообщает Telegram-канал "112", грабитель также устроил стрельбу на месте ЧП, после чего скрылся.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас стрелявшего разыскивает полиция.

Как писал OBOZREVATEL, ранее двое злоумышленников ограбили отделение "Почты России" в Бежицком районе Брянска.