Химия или гниль? Мерзкое видео с мясом из России вызвало споры в сети

В городе Липецк (Россия) покупатель приобрел в магазине мясо, которое внутри было, вероятно, наполнено гнилью.

Соответствующее видео появилось в Twitter (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Как рассказал автор кадров, покупку он сделал в одном из магазинов "Мясник". "Вот такое вот мясо нам продают... Чем оно накаченное – непонятно", – сказал мужчина.

"Удобно, сразу с соусом", – написал под видео пользователь. Комментаторы ответили автору поста, что, скорее всего, речь идет не о "химии", а о процессе гниения.

Иллюстрация. В Липецке продавали мясо с гнилью lamagrad.net

"Это не химия. Это гной. Происходит при инфекции, вызванной инъекцией препаратов. Есть нельзя, нужно сдать в санэпидемстанцию, с точным адресом покупки, чтобы люди не отравились", – сказано в одном из комментариев.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

В Китае коронавирус, в Рашке мясо с химией продают pic.twitter.com/VNgeuU7JMy — ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) January 23, 2020

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