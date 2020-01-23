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24 января • обновлено в 01:57
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Химия или гниль? Мерзкое видео с мясом из России вызвало споры в сети

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В городе Липецк (Россия) покупатель приобрел в магазине мясо, которое внутри было, вероятно, наполнено гнилью.

Соответствующее видео появилось в Twitter (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Как рассказал автор кадров, покупку он сделал в одном из магазинов "Мясник". "Вот такое вот мясо нам продают... Чем оно накаченное – непонятно", – сказал мужчина.

"Удобно, сразу с соусом", – написал под видео пользователь. Комментаторы ответили автору поста, что, скорее всего, речь идет не о "химии", а о процессе гниения.

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Иллюстрация. В Липецке продавали мясо с гнилью

Иллюстрация. В Липецке продавали мясо с гнилью

lamagrad.net

"Это не химия. Это гной. Происходит при инфекции, вызванной инъекцией препаратов. Есть нельзя, нужно сдать в санэпидемстанцию, с точным адресом покупки, чтобы люди не отравились", – сказано в одном из комментариев.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму обнаружили вспышки свиного и птичьего гриппа. В больницу доставили первых пострадавших от болезней.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Липецк
Теги
Новости России видео продукты
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