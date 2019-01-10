Россияне заявили о готовности пойти на войну: показательная статистика

Большинство граждан России выразили готовность при необходимости принять участие в вооруженном конфликте.

Об этом стало известно по результатам опроса в российских соцсетях, участие в котором приняли почти 130 тысяч респондентов. Как передает в Telegram "СМИ_ли", точный вопрос касался конфликта на территории СНГ, в котором непосредственно участвовала бы Россия.

Лишь 5% опрошенных решительно высказались против войны заявив, что всячески избегали бы участия в ней. 62% ответили, что примут участие в случае всеобщей мобилизации, 7% готовы пойти добровольцами, а еще 19% согласились бы в случае войны за новые территории.

При этом практически половина респондентов признались, что не имеют представления о том, что такое современная война.

informator.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне провели в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины, осудив агрессию своей страны в Азовском море.

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