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27 марта • обновлено в 08:06
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Россияне выступили против обнуления сроков Путина: рейтинг президента рухнул

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Россияне разошлись во взглядах на обнуление президентских сроков лидера Владимира Путина – поддержали меньше половины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", которые первыми обнародовали "Ведомости".

Так, в общей сложности обнуление президентских сроков одобряют 48% опрошенных (23% ответили "определенно да", 25% – "скорее да").

Россияне выступили против обнуления сроков Путина

Россияне выступили против обнуления сроков Путина

47% не поддержали поправку (17% ответили "скорее нет", 30% – "определенно нет"). Еще пять процентов затруднились с ответом.

46% опрошенных хотели бы видеть Путина на посту президента после 2024 года, 40% выступили против.

Опрос также показал, какие эмоции у россиян вызвало такого решение президента – у 23% россиян принятие поправки об обнулении сроков не вызвало никаких особых чувств, 20% испытали возмущение, 19% – надежду. В целом позитивные эмоции (удовлетворение и надежду) выразил 31% опрошенных, негативные (недоумение и возмущение) – 36%.

Кроме того, по последним опросам, рейтинги Путина снова упали: так, по данным "Левада-центра", уровень одобрения его президентской деятельности с февраля по март снизился с 69 до 63%.

Рейтинг Путина рухнул: обнуление сроков вызвало возмущения

Левада-центр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

Россияне вышли на одиночные пикеты против изменений Конституции, в которых предусмотрено обнуление президентских сроков.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ХРЕНЬ ЯКА СВИДОМАЯ....
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