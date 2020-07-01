Россияне выложили в сеть испорченные бюллетени голосования за обнуление сроков Путина. Фото
В России во время голосования за поправки к Конституции некоторые россияне решили испортить бюллетени.
На них они оставили послания для власти: "Новый срок? Только тюремный", "Конституции – да, поправкам – нет". Соответствующие фото опубликованы в соцсетях (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).
Также журналистка написала, что ее коллеге полицейские сломали руку, когда тот выполнял работу на голосовании, о чем она и написала прямо на бюллетене: "Сломанные руки журналистов не отобразятся на легитимности голосования".
Кроме того, многие публиковали фото с бюллетенями и своим голосом против поправок.
По данным к 20:00, обработано 18,99% бюллетеней. Согласно официальным данным, поддержали поправки 71,99% избирателей, против проголосовали 27,12%. Явка по России составила 64,99%.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин проголосовал за поправки в Конституцию. Главной из них является обнуление его сроков. Россияне в соцсетях раскритиковали российского лидера.