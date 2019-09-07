Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Россияне устроили дикую драку из-за дешевой одежды: видеофакт

5.3т Читать материал на украинском

В российском Владикавказе десятки покупателей магазина устроили массовую драку.

На опубликованных кадрах видно, как посетители в момент хватают все, что попадает им под руку. Некоторые же начинают драться и отбирать друг у друга вещи.

Дело в том, что в местном торговом центре "Столица" устроили акцию "1 вещь - 1 рубль". На инцидент пришлось отреагировать даже администрации города.

Новости
"Всех к психиатру!" Подравшаяся очередь в российской больнице попала на видео

"Конечно, администрация города не может запретить предпринимателям устраивать акции, распродажи и использовать иные маркетинговые ходы. Но мы настоятельно рекомендуем при проведении подобных масштабных мероприятий думать о безопасности людей и организовывать порядок на площадках проведения", ― заявили в администрации Владикавказа.

Как сообщает OBOZREVATEL, накануне в одном из ресторанов Киева на Днепровском спуске произошла драка между бывшим и действующим депутатами Верховной Рады Украины – нардепом 8-го созыва из фракции "Батьківщина" Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва из "Европейской солидарности" Сергеем Алексеевым.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Владикавказ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
69
Смешно
5
Интересно
1
Печально
43
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
дикий народ, под боярой оссобенно))
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Суть одичалых)
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / мнения

ads pixel