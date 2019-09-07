Россияне устроили дикую драку из-за дешевой одежды: видеофакт

В российском Владикавказе десятки покупателей магазина устроили массовую драку.

На опубликованных кадрах видно, как посетители в момент хватают все, что попадает им под руку. Некоторые же начинают драться и отбирать друг у друга вещи.

Дело в том, что в местном торговом центре "Столица" устроили акцию "1 вещь - 1 рубль". На инцидент пришлось отреагировать даже администрации города.

"Конечно, администрация города не может запретить предпринимателям устраивать акции, распродажи и использовать иные маркетинговые ходы. Но мы настоятельно рекомендуем при проведении подобных масштабных мероприятий думать о безопасности людей и организовывать порядок на площадках проведения", ― заявили в администрации Владикавказа.

Как сообщает OBOZREVATEL, накануне в одном из ресторанов Киева на Днепровском спуске произошла драка между бывшим и действующим депутатами Верховной Рады Украины – нардепом 8-го созыва из фракции "Батьківщина" Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва из "Европейской солидарности" Сергеем Алексеевым.

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