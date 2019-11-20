Вспоминая то, что происходило в 2014-2015-х годах, на ум приходит масса фото и видео эшелонов с боевой техникой, которые двигались из Сибири и Дальнего Востока на Запад. Во всем этом был некий элемент сюрреализма. Да, мы все это списывали на то, что Москва готовит широкомасштабное вторжение в Украину, но со временем появилось ощущение избыточности этих движений.

В самом деле, если нас читают коллеги, имеющие военное образование на уровне академии, то они наверняка могут посчитать состав и численность группировки войск, необходимой для вторжения в Украину с теми или иными стратегическими задачами. Думаю, что в любом случае, можно будет выйти на вывод о том, что сил и средств, которыми РФ располагала в своей европейской части, в принципе было достаточно. Другое дело, что ситуация могла пойти не так, как планировалось и должен быть резерв, но есть некий вопрос, который всегда должен присутствовать на заднем плане таких мероприятий, а именно – общая их цель.

Представим, что вторжение состоялось и началась рубка на широком фронте, с уличными боями, взорванными мостами, промышленными предприятиями, пораженной инфраструктурой и прочим. Это не фантазии, поскольку для этого имеются все основания. В своей основе армия – довольно жесткий механизм, в который забито множество процедур, определяющие действия войск.

Это касается как соотношения сил своих и противника, так и тактики действий в той или иной ситуации. Такие действия регулируется боевым уставом, наставлениями и другими документами. Инициатива, конечно, приветствуется, но только в том случае, если она успешна, а во всех остальных она наказуема. Поэтому планирование боевой операции обусловлено множеством этих условий.

Новости Путин расчленил Россию

Мы не имеем возможности увидеть документы, которые регулируют мероприятия, связанные с захватом крупного населенного пункта или хорошо укрепленного селения или города, но точно знаем, что со времен Второй Чеченской кампании, все это формализовано закрытыми нормативно-правовыми актами.

Выводы были сделаны из первой Чеченской войны, когда бойцы Ичкерии просто батальонами и бригадами выжигали оккупанта в городах. Новогодний штурм Грозного стал тем антипримером, который был использован для отработки новой тактики действий войск именно в такой ситуации.

Она заключалась в том, чтобы штурма, как такового, не проводить вовсе. Наземные подразделения должны входить в город уже в режиме зачистки. Это значит, что все выявленные или возможные узлы сопротивления, должны быть предварительно уничтожены. Для этого проводится разведка и выявляются те места, которые уже заняты войсками противника или могут быть быстро заняты, для обустройства эффективной обороны.

Таким образом, рисунок боевых действий кардинально изменился. Во второй Чеченской войне россияне действовали иначе. Они просто уничтожали населенный пункт до состояния щебня, чтобы моторизованная пехота входила в полосу тотальных разрушений и добивала тех, кто не погиб во время артиллерийских или авиационных ударов.

Причем, для быстрого и эффективного разрушения городской застройки применяются мощные боеприпасы площадного действия. Собственно говоря, находят применения боеприпасы, которых у РФ множество и которые своим количеством перекрывают низкую точность.

Понятно, что такие разрушения ведут не только к массовой гибели мирного населения, на которое Москве было всегда плевать, но и к разрушению всей инфраструктуры. Просто на минуточку представим, что у трети населения самой РФ нет водоснабжения и канализации, а ведь кроме этого есть еще дороги, мосты и в конце концов – промышленные предприятия, которые обычно становятся узлами обороны.

Именно так РФ поступает в Сирии, где ее авиация и артиллерия действует уже просто стандартно и монотонно. Ни летчиков, ни ракетчиков, ни артиллеристов из РФ – вообще не трогает то, что они снесли Идлиб или Алеппо, например – в щебень. Они действуют по тем планам, инструкциям и наставлениям, которые преподаются в военных училищах, академиях и на различных курсах повышения квалификации, а также – отрабатываются на учениях.

Да, для остального мира просто дико осознавать, что ООН дала Москве координаты госпиталей, находящихся в зоне боевых действий, а они просто внесли эти координаты в список целей для своей авиации. Причем, если разведка показала, что координаты указывают на подвалы разрушенных зданий, они применяют бетонобойные боеприпасы, чтобы наверняка уничтожить тех, кто там укрылся. Для них это просто сложная цель, которую надо поразить специальным боеприпасом, ибо в итоге там должен быть щебень и минимум живых, которых надо зачищать пехоте.

Отсюда следует парадокс. Для того, чтобы захватить какую-то территорию методами, которые уже укоренились в тактику ведения боевых действий, россиянам надо разрушить то, что находится перед ними. Но в таком случае, профит оказывается очень сомнительным. Ведь в таком случае возникает простой вопрос: Зачем? Если ты хочешь что-то получит с этой территории, тебе придется восстанавливать инфраструктуру, которую ты даже у себя дома, на трети или даже на половине территории, не можешь ни создать, ни привести в порядок.

Кроме того, если посмотреть на ситуацию, отстранясь от Украины, то она выглядит еще глупее. Московия живет и будет жить исключительно с продажи ископаемых ресурсов. Недавно Путин толкал пламенную речь о том, что надо сосредоточится на добыче палладия и других редкоземельных металлов. То есть, там просто нет никаких планов по поводу развития чего-то такого, что не нужно выкапывать или выкачивать из земли. Но если бы это могло потребляться в самой РФ, то в таком подходе был бы какой-то смысл, но все это продается за рубеж и по большей части – в Европу, особенно нефть и газ.

И вот на фоне такого расклада устраивается войнушка, при которой Московия рушит города в Украине, а та переходит к тотальной войне и начинает рушить российскую инфраструктуру у собственных границ, чтобы затруднить логистику сил вторжения. Это значит, уничтожаются мосты, железнодорожные узлы, плотины на реках и так далее.

После такого разворота событий становится понятно, что это – неадекваты. То, что сейчас это не дошло до купленной части ведущих стран Европы – дело десятое. Нет ничего постоянного. По крайней мере, всегда и везде покупатели быковали с продавцами, но не продавцы с покупателями. А Московия ведет себя именно в этом ключе.

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