"15 января, вероятно, войдет в учебники истории" - пишет немецкий "Шпигель", и осторожно добавляет: "Это та дата, когда Путин начал свой уход с должности президента. Будет передача власти, исход которой общественности непонятен. Ее результат знает только Путин..." Неправда: результат неизвестен даже Путину, потому что это – рискованная авантюра, и подлинное имя ей – государственный переворот. Впрочем, Путину не впервой, - пишет Саша Сотник для Сотник ТВ. - Он уже переворачивал страну в 1999-м, когда приходил в Кремль, в 2008-м, когда "рокировался" с Медведевым и в 2012-м, когда возвращался, подтеревшись Конституцией. Теперь он её перепишет. Уже и писателей позвал – с перьями да топорами. Россияне, у вас смертельно опасная проблема, причем – давно. У вас карлик в Кремль врос всеми конечностями, и либо вы его в ближайшее же время отправите в Рай, куда парень давно стремится, либо он рассует вас по лагерям. Как пить дать – рассует. А как же: иноагенты кругом ненадежные, а шпионы так и шныряют по лубянским просторам. Тут сажать – не пересажать!
Благо – уже и Указ подписан, согласно которому при госпредприятиях да стройках теперь можно колонии организовывать! Вот так одним росчерком пера наш гений создал миллионы рабочих мест. Были бы люди – а работенка теперь для них точно найдется на путинских стройках. Рожайте новых рабов, скрепыши, вождь обещал вас догнать и субсидировать. Всмотритесь в счастливые лица северокорейских товарищей – и вы увидите в них свое светлое будущее!
Конфигурация будущего для россиян сложилась до ужаса примитивная: либо вы, либо Путин. Причем, если ничего не делать, то Путин побеждает автоматически, ибо он-то как раз – диктатор деятельный. Он весь мир готов вверх дном перевернуть, лишь бы остаться в Кремле навсегда. А, зная робкий характер пещерных деградантов, можно смело предсказать: никто никуда не выйдет. Это они друг с другом борзо разговаривают – вплоть до поножовщины, а как только за спиной начинает маячить призрак государства – тотчас лапки кверху, глаза – в пол, и на колени. Так что ползком припрутся и проголосуют на фейковом Референдуме, как уже голосовали за "Крымнаш". И встанут в очередь за пайкой, и в виде живого фарша на фронт запишутся, если карлик воевать позовет. А он позовет обязательно. Ему Киев пора брать на обед, чтобы на ужин Минском закусить.
А пока новый премьер-министр Михаил Мишустин объявляет о начале фискального джихада - цифровом контроле за налогами физлиц. Будет создана единая база учета доходов населения. Все домохозяйства в России в течение двух лет будут внесены в информационную систему, каждый доход будет отслеживаться от начала до конца. Реформа будет проводиться под соусом адресной помощи бедному населению. Облагать налогами госкомпании и миллиардеров пока не планируется. Действительно: не себя же облагать. Сам Мишустин владеет элитной недвижимостью на Рублевке стоимостью более 500 млн рублей, утверждает издание "Проект". При этом в декларации Мишустина нет никакой недвижимости, даже квартиры. Гол как сокол, последние штаны донашивает, но глаз имеет зоркий – потому отныне каждый россиянин будет корячиться в поле его соколиного зрения. Смотри, гражданин, за каждую полученную копейку сполна ответишь. Тебя догонят и спросят: "На какие шиши последний хрен без соли доедаешь? А ну - делись, вражина скрепная!.."
Единственный, кто после событий среды успокоился и обреченно возлег на стаканы, аки покорный ягненок – это Медведев. Уж он-то понимает глубину падения. Задвинули в нишу, аки урну с прахом. Никакого тебе влияния, и головки не наморщишь и в гранит не отольешь. Путин замкнул его на себе по старой дружбе, признав, что долг прокладке отдан сполна, пора на просушку.
Путин торопится завершить переворот до 1 мая. Дел по горло. Фюрерская нетерпячка обусловлена грядущими событиями по стремительному падению путиномики в пропасть. Уже в обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал экономист Алексей Ведев на проходящем в Москве Гайдаровском форуме. Россияне уже привыкли к псевдо-экономике, когда все дорожает, но доллар, исполняющий роль психологического стабилизатора, топчется на месте. Эти благословенные времена центробанковских манипуляторов могут закончиться уже в 2020-м. К тому же, за ноябрь-декабрь 2019-го нерезиденты вложили в облигации федерального займа всего 18 млрд рублей - в 14 раз меньше, чем за предыдущие два месяца. Без притока иностранного капитала рубль не сможет сохранить прошлогодний тренд на укрепление, а ситуация такова, что спрос на российские ОФЗ уже насыщен, и прежнего интереса к российским бумагам у инвесторов нет. Надо снова удивлять смягчением политики ЦБ, но делать это становится все сложнее.
Путин торопится. Без новой победной пыли в глаза ему в Кремле не удержаться. Хотя – казалось бы! – весь партер ссытся кипятком от одного его появления на трибуне, а галерку - так просто в клочья рвет от счастья. Но каждый диктатор зверским нюхом чует: все может измениться в одно мгновение. Малейший промах, ничтожная ошибка, секундное промедление – и тебя уже терзают как Каддафи, и ставят к стенке, как Чаушеску, и затягивают галстук, как Саддаму. Вот и сверкает он глазами Дьявола, и стучит копытами, и поторапливает челядь: "Наденьте мне корону на лысину, да поскорее – дабы прикрыла срамную проплешину в законе, и воцарила бы навсегда!.."
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.