Главная Новости
6 ноября • обновлено в 11:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Россияне требуют заменить власть: появились тревожные для Путина данные

5.2т Читать материал на украинском

Почти 60% россиян на данный момент выступают за решительные перемены в стране, при этом их главным условием является серьезное изменение политической системы.

Таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра", пишут "Ведомости". За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно.

При этом отмечается, что доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года почти на 20%.

Новости
"Живут тут, как в плену": Шнуров жестко высказался о россиянах и восхитил сеть

Доверие россиян к власти упало

Доверие россиян к власти упало

ТАСС

Авторы исследования отмечают, что пожелания о смене власти за два года стали отчетливее, люди ждут от государства перераспределения доходов в их пользу. По мнению россиян, два первоочередных необходимых изменения – повышение зарплат и уровня жизни (24%) и смена правительства, президента (13%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Игорь Яковенко заявил, что обнародование архивных документов, касающихся деятельности президента РФ Владимира Путина в годы его работы в КГБ, полностью уничтожит его репутацию.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
7
100
Смешно
6
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мигол Натали
Мигол Натали
левада центр иностранный гент запрещён в Рассии штаб квартира находится в Нидерландах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Даже и не мечтайте . укропатриоты . глядя на Украину . даже мусульмане в Африке начинают креститься . не дай Бог такое повторить.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А между тем В.В.Путин в честь Дня народного единства присвоил Зеленскому звание генерал-майора юстиции. Поздравляем !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel