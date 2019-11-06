Россияне требуют заменить власть: появились тревожные для Путина данные

Почти 60% россиян на данный момент выступают за решительные перемены в стране, при этом их главным условием является серьезное изменение политической системы.

Таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра", пишут "Ведомости". За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно.

При этом отмечается, что доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года почти на 20%.

Доверие россиян к власти упало ТАСС

Авторы исследования отмечают, что пожелания о смене власти за два года стали отчетливее, люди ждут от государства перераспределения доходов в их пользу. По мнению россиян, два первоочередных необходимых изменения – повышение зарплат и уровня жизни (24%) и смена правительства, президента (13%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Игорь Яковенко заявил, что обнародование архивных документов, касающихся деятельности президента РФ Владимира Путина в годы его работы в КГБ, полностью уничтожит его репутацию.

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