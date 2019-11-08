Главная Новости
8 ноября • обновлено в 17:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Россияне сдают последние козыря

1.6т

Пока вся Европа до аллергии на пятках уже наслушалась дуэта Меркель и Макрона о нерушимой дружбе с другом Владимиром Путиным и необходимости сделать из Азиопы нечто более похожее на Европу, сам друг Владимир свой выбор уже сделал окончательно и бесповоротно и если кто-то из лепрозория хочет соорудить Европу, то сначала пускай попробуют им запретить каждый год штурмовать фанерный Рейхстаг и после этого посмотрят, что будет. А будет, как в довоенной миниатюре такого себе Галыгина — "куклотанк", то есть — смесь бульдога с носорогом. Хотя, наверное и это уже не получится.

Дело в том, что Путин уже попользовал федерацию в самых замысловатых позах, и когда перешел в возрастную категорию, известную у философов "киников" как "Бобик сдох", уложил ее под дядюшку Ляо или Си, как это уже кому нравится. Теперь только глухой не заметит и слепой не услышит, как это происходит.

Китай постепенно подгребает в концессию огромные территории Дальнего Востока, а его войска уже становятся лагерями вдоль всей железной дороги, которая ведет из европейской части РФ в Сибирь и дальше — на Дальний Восток. Более того, они уже замечены за Уралом, в европейской части РФ. В общем, все идет по плану. Местные жители что-то такое там пошамкали об оккупации, да и заткнулись, поскольку в нынешнем Китае им больше нравится жить, чем в нынешней РФ, и если выбирать что-то из двух одно, то царство Путина тут проигрывает полностью.

Но дело даже не в этом. Основным признаком "слива" стало не это, а дела оружейные. Дело в том, что для собственной обороны, каждая производящая страна оставляет какие-то темы, которые никогда не пойдут на экспорт. Они являются основой обороны страны и теми моментами, которые должны обеспечить превосходство над вероятным противником пусть не во всем, а в каких-то критических областях.

Новости
Почему Путина любят во всем мире

Примером тому служит американский самолет F-22, которы хотели бы получить Япония, Израиль и ряд союзников США, но даже им, даже за баснословные деньги, Штаты так и не продали ни одной единицы этих машин. В то же время РФ продает в Китай все свои самые новые разработки и даже то, что осталось от совка и что в самой РФ не удалось поднять. Китай подбирает буквально все, от гиперзвукового оружия до авиации. Хотя в последнее время китайцы превзошли россиян по большинству направлений и в общем, интересного в РФ остается все меньше.

И вот наконец пошла информация о том, что россияне сдают буквально последние козыря. Не секрет, что Китай сейчас усиленно строит авианосный флот. Первый авианосец, который работает в режиме демонстратора технологий и учебной базы, был купен в Николаеве в виде недостроенного корпуса авианосца "Варяг". В общем, китайцы выкинули из него ту чушь, которую в совке хотели установить в качестве бортового вооружения "авианесущего крейсера" и сделали просто авианосец.

Второй — Тип-002 уже сделали сами, но примерно таким же, как и первый. Третий строят самостоятельно и он уже больше похож на американский авианосец, с катапультами и прочими системами, и в этом плане он уже не будет похож ни на Кузю, ни на Ляонин, как теперь называется бывший Варяг. Но самым интересным обещает быть Тип-004. Китайцы хотят его построить примерно в таких же массо-габаритных параметрах как и новый американский авианосец Джеральд Форд.

То есть, речь идет о корабле, водоизмещением примерно в 100 тонн и понятно, что с такими габаритами корабль обязан иметь ядерную энергетическую установку. Мало того, китайцы хотят иметь избыток энергии для возможности монтажа перспективных систем вооружений, в том числе и боевых лазеров.

Новости
Если Путин встанет не с той ноги...

В этом случае, Китай не может идти по стопам Франции, которая использовала при строительстве своего авианосца "Шарль де Голль" два ядерных реактора Areva K15 по 150 МВт каждый. Да, они компактные и надежные, но их мощностей в обрез хватает, чтобы обеспечить ход среднего авианосца в 43 000 тонн водоизмещением, на скорости 27 узлов.

У Китая имеются собственные реакторы для подлодок, но очевидно, что для массивного корабля их мощности просто не хватит, а ставить их десяток в ряд — определенно, плохая идея. В таком случае, нужны намного более мощные реакторы, которых нет у китайцев, но есть у американцев, которые никогда их Китаю не продадут.

И вот тут опять возникает РФ, которая имеет эти реакторы, но которые тоже нельзя продать прямо, для боевого корабля. С этим возникнет масса проблем, которые не нужны ни РФ, ни Китаю. Но если этого нельзя сделать прямо, то почему не сделать завуалированно?

Поскольку РФ не имеет и не имела никогда авианосцев с ядерной силовой установкой, то корабельные реакторы работают только на ледоколах. Хотя, в позднем совке был разработан проект тяжелого авианосца "Ульяновск" на 80000 тонн водоизмещения, но он так и не был доведен до ума, а ледоколы — находятся в эксплуатации.

Таким образом, создается вполне приличная схема передачи Китаю ядерных технологий. РФ заказывает китайцам строительство атомного ледокола, и те — получают нужную документацию для изготовления как корпуса, так и всех узлов и агрегатов. В том числе — реактора. В общем, они сваяют для РФ один ледокол, а дальше — допилят его реактор для нужд собственного авианосца. Вроде бы и прямой передачи технологий не будет, и Тип-004 будет с реакторами.

Похоже, что после этого, даже если Китай решит в РФ еще что-то выгрести, то ничего ценного уже не найдет, ибо все уже вытащено, а федерация уже полностью уложена под Китай. Таким образом, Путин добросовестно сдал все, что ему досталось от предыдущих поколений и упрекнуть его в этом уже некому. Впрочем, это — не наше дело.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России война
Источник
Источник: dl-news.defence-line.org
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вам же говорят, валежниковые козлоголовые, срочно беритесь за китайский язык, он вам очень пригодится, а то придется учить японский, а он тяжелее. Во как, опять в рабство, опять стать Улусом, история приготовила скитания. Встали с колен ни скрепа не помогла, ни духовность не в состгянии спасти, а про вяличие и говорить не приходится, тает оно не по дням, а по часам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Пора мордве учить китайский
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Я не знай, чё думает, этот мужик в каске, концессия, франчайзинг, это договор, доверительного управления. Это как янки, Аляску передали. В США франчайзинг является доминирующей формой предпринимательства... Селюк)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel