ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Россияне просятся в состав Канады: что случилось

214

В преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным" жители кузбасского города Киселевск, ставшего зоной экологического бедствия из-за варварской добычи угля, обратились с просьбой о помощи уже не к Президенту России, а к премьер-министру Канады и генсеку ООН.

Они умоляют предоставить им убежище, как жертвам социального геноцида: "Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли. Если это нам не может дать Российская Федерация, значит мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят".

Россияне обратились к премьеру Канады

Россияне обратились к премьеру Канады

Собеседник

Обстановка поистине катастрофическая:

• вокруг Киселевска и в его черте работают угольные разрезы, добывающие земник открытым способом, в том числе при помощи взрывных работ.

• жители не могут дышать из-за угольный пыли и выхлопов карьерного транспорта.

Новости
У ФСБ скандалы: большие начальники облажались

• в городе фиксируется высокий уровень заболеваемости онкологией. Уровень смертности от рака на 17% превышает показатели по стране.

• в некоторых районах до сих пор нет чистой воды, а под городом на глубине угольных разрезов происходят подземные пожары.

Обращение к Джастину Трюдо и Антонио Гутерришу – это жест отчаяния, вынужденный бездействием как региональных властей в лице губернатора Цивилева, так и федеральных.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Персона
Джастин Трюдо
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel