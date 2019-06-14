Россияне просятся в состав Канады: что случилось

В преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным" жители кузбасского города Киселевск, ставшего зоной экологического бедствия из-за варварской добычи угля, обратились с просьбой о помощи уже не к Президенту России, а к премьер-министру Канады и генсеку ООН.

Они умоляют предоставить им убежище, как жертвам социального геноцида: "Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли. Если это нам не может дать Российская Федерация, значит мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят".

Россияне обратились к премьеру Канады Собеседник

Обстановка поистине катастрофическая:

• вокруг Киселевска и в его черте работают угольные разрезы, добывающие земник открытым способом, в том числе при помощи взрывных работ.

• жители не могут дышать из-за угольный пыли и выхлопов карьерного транспорта.

• в городе фиксируется высокий уровень заболеваемости онкологией. Уровень смертности от рака на 17% превышает показатели по стране.

• в некоторых районах до сих пор нет чистой воды, а под городом на глубине угольных разрезов происходят подземные пожары.

Обращение к Джастину Трюдо и Антонио Гутерришу – это жест отчаяния, вынужденный бездействием как региональных властей в лице губернатора Цивилева, так и федеральных.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.