После принятия в РФ новой конституции, трудно определить, какие полномочия остались у их органов самоуправления. Например, могут ли они самостоятельно переименовать свой населенный пункт или область? Нет, конечно, речи не может быть, чтобы они переименовали Ленинградскую или Свердловскую область или город Киров, например.

Оно понятно, что посягнуть на скрепы никто не сможет по определению, но если новое название не будет содержать политического контекста, тогда как? Если новое название навеяно какими-то реальными событиями?

Например, мало кто бы удивился, если бы город Москва сменил бы свое название на новое, более пристойное название, Путинск, например или Путинятинск, или на худой и старый конец просто – Путин. И ведь гарантированно это название нашло бы поддержку, поставь его на голосование. Разве что возникли бы разногласия по вариациям.

Вот скажем название Путинск для кого-то показалось бы сухим и оскорбительным, а вот Владимиро-Владимиро-Путинск – другое дело, а если нет, то скромно, но внушительно Великопутинск или Санкт-Путинск. Не правда ли – совсем другое дело.

Империя вышла на финишную прямую и должна успеть сыграть в переименования. Другое дело, что после обрушения империи, туда будут введены оккупационные войска, добрая часть которых будет состоять из подразделений ВСУ и эта, уже оккупационная власть, зачистит местную топонимику наглухо.

В результате, вчерашний Великопутинск получит название Старая Х**ловка. Причем, изменение названия будет вполне правомерным, поскольку киевский князь Юрий впервые назвал этот населенный пункт и наследники Юрия вправе изменить название.

Но если о Москве знают многие и помнят, что это центр Мордора или Лепрозория, то о маленьком поселке Нёнокса на берегу Белого моря в Архангельской губернии, до лета прошлого года знали только энтузиасты. Но после того, как там случилась авария любимой вунервафли деда Вовы, о ней узнали во всем мире.

Для тех кто забыл, с чего все начиналось, кратко напомним. Деду очень понравилась идея ракет с ядерным реактором на борту, в виде силовой установки. В теории, ракета должна была иметь неограниченный ресурс полета. По факту это должно было привести к тому, что не завися от жидкого или твердого топлива, ракета могла летать неделями и даже месяцами, что давало ей возможность, в случае необходимости, направиться к цели не с территории РФ или подлодки, например, а непонятно откуда.

Путину даже сняли мультик на эту тему. За основу взяли старый мульт про Крокодила Гену и что-то убрали, типа гармошки, что-то добавили, наподобие реактора, и Путину это настолько понравилось, что он стал показывать этот мультик на публике. На союзмультфильме не ожидали такого расклада и долго сетовали на то, что знай они об этом раньше – более тщательно затерли бы уши Чебурашки.

Но вот что никому не пришло в голову, так это маленькая деталь. Если уже в ракету решили всунуть реактор, то боевая часть тоже будет ядерной, ибо нет смысла гонять дорогущую вундервафлю с простым тротилом. Но если ее запустили, то возврата уже нет. Рано или поздно она куда-то упадет. И как быть с этим вопросом, никто и никому не пояснял.

А на Московии ведь как заведено, если деду идея понравилась, то он ее зальет деньгами под самое горлышко. Даже если все население коньки отбросит. Оно и понятно, ведь в данном случае ракета деду нравится, а население – нет. И финансирование пошло так, что аж брызги стояли. Благо дело – треть бюджета страны засекречено и делай с ним – что хочешь, хоть строй такую вундервафлю, хоть финансируй специальные подразделения инженерных войск, чтобы они на твоем острове в теплом море вырыли бункер, пусть и не такой, как под горой Ямантау, но тоже – вместительный и неприступный.

И вот процесс пошел. Первый прототип ракеты запилили задолго до аварии в Нёноксе. Запустили ее с полигона на Новой Земле, где кроме военных, вовсе нет никакого населения. Поэтому, когда она грохнулась в море, никто бы этого и не узнал, не будь над этим местом спутников-разведчиков, чьи наблюдения стали достоянием гласности.

Спутники же засекли и спасательный флот, в частности судно, которое всегда используется для утилизации ядерных отходов, и тайна вундервафли была раскрыта. В тот раз это произошло непреднамеренно и не случись у американцев там спутника-разведчика, бабло просто бы списали и на том – точка.

Кстати, россияне претендуют на полный контроль акватории северных морей аж до Полюса, вопреки нормам морского права. При этом они говорят, что хотят сохранить уникальную флору и фауну Севера в неприкосновенности. Трудно сказать, относят ли они к загрязнению развалившийся ядерный реактор или считают, что излучение просто окажет бактерицидный эффект. Видимо, второй вариант ближе к истине.

Раз проект уже и так расшифровался, то испытательную базу перенесли в воинскую часть 09703, где расположен ракетный испытательный полигон, а вся эта красота как раз развернута рядом с поселком Нёнокса, который находится недалеко от Северодвинска.

И вот в августе прошлого года ракету снова запустили, и она снова взорвалась, и ее обломки упали в море, откуда их извлекал все тот же флот судов, что трудился у берегов Северной Земли. Понятно, что возник выброс радиации, а потому всем стало понятно, что ее источником как раз и была путинская вундервафля. Тут важно то, что как всегда, первыми о радиации заявили скандинавские страны, которые поймали радиоактивные потоки воздуха. Потом это признали и россияне.

Но самое смешное в этом то, что спустя небольшое время, там отчитались о том, что радиоактивное загрязнение ликвидировать и там натурально можно плавать вразмашку и ловить хоть рыбу, хоть бобров, для известной московской журналистки. В общем, тема эта была закрыта полностью в виду окончания всех необходимых работ по очистке дна моря.

И все бы хорошо, но на днях, те же самые мониторинговые структуры тех же скандинавских стран снова зафиксировали выброс радиации, которую они оценили как набор изотопов, которые присутствуют при повреждении реактора. Но в этот раз россияне уже молчали глухо, не признаваясь, откуда пошел выброс. И наконец, российская пресса выдала информацию.

"Власти Северодвинска предложили покинуть свои дома жителям Нёноксы – поселка, расположенного близ базы Северного флота России, где в августе прошлого года произошел взрыв при испытании одной из новейших ракет".

Это что же, в прошлом году не все дочистили настолько, что в этом году выброс со дна моря долетел до Финляндии, Швеции и Норвегии? Тогда должны начаться аресты тех, кто отчитался об окончании работ, а если нет, то это значит одно – очередная вундервафля грохнулась в море.

И вот, возвращаясь к началу нашей повести, становится очевидным, что трудно произносимое название Нёнокса, пора бы заменить на более понятное и созвучное: Вундервафелевск. Думаю, что эта идея понравилась бы всем, в том числе, и военным на полигоне.

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