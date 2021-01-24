Россияне потребовали снести "дворец Путина"
В России создали петицию с требованием снести "дворец" президента РФ Владимира Путина под Геленджиком.
Петицию на сайте Change.org подписали почти 100 человек.
В тексте подчеркивается, что возведение "дворца" уничтожило очередную порцию уникального леса. При этом Путин "не мог не знать, что территория, где построен "дворец", находится в центре охраняемой зоны – от Шесхареса до Архипки, с линии гор до третьего километра акватории от береговой линии".
"Это запретная территория для построек, не связанных с развитием общественной санаторно-курортной сферы. Мыс Идокопас находится ровно в центре этой зоны", – говорится в петиции.
В этой связи жители Геленджика требуют снести незаконную постройку и заплатить штраф в казну города, а также восстановить вырубленный массив реликтовой пицундской сосны и уникальный рельеф мыса, убрать бетонный забор с колючей проволокой, а также вернуть всем россиянам, приезжающим на отдых, доступ для прогулок в лес и на пляж.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексей Навальный опубликовал расследование относительно "дворца Путина". В частности о том, где проживает и как финансирует свое поместье глава РФ.
Биограф Путина назвал его особняк на берегу моря "подарком от олигархов".
При этом "дворец Путина" в Геленджике уже появился на Apple-картах.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Геленджике возле моря может быть некий дворец, но Путин здесь ни при чем.