Россияне потребовали снести "дворец Путина"

В России создали петицию с требованием снести "дворец" президента РФ Владимира Путина под Геленджиком.

Петицию на сайте Change.org подписали почти 100 человек.

В тексте подчеркивается, что возведение "дворца" уничтожило очередную порцию уникального леса. При этом Путин "не мог не знать, что территория, где построен "дворец", находится в центре охраняемой зоны – от Шесхареса до Архипки, с линии гор до третьего километра акватории от береговой линии".

"Это запретная территория для построек, не связанных с развитием общественной санаторно-курортной сферы. Мыс Идокопас находится ровно в центре этой зоны", – говорится в петиции.

В этой связи жители Геленджика требуют снести незаконную постройку и заплатить штраф в казну города, а также восстановить вырубленный массив реликтовой пицундской сосны и уникальный рельеф мыса, убрать бетонный забор с колючей проволокой, а также вернуть всем россиянам, приезжающим на отдых, доступ для прогулок в лес и на пляж.

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